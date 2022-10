Uvrijeđenog Ronalda će skupo koštati odlazak u svlačionicu: Evo koliko mora platiti Unitedu

Opet je na vidjelo izašao njegov uvrijeđeni ego. Kada god nije u prvom planu, napravi sve da tako bude. Iako je Erik Ten Hag preporodio Manchester United koji igra briljantno ove sezone, priča se samo o jednom čovjeku koji se ponaša kao razmaženko.

Cristiano Ronaldo narušio je odličnu atmosferu u Unitedu. Crveni vragovi su u srijedu pobijedili Tottenham 2-0, a Portugalac je odjurio u svlačionicu nekoliko minuta prije kraja utakmice pa i prije svih otišao sa stadiona.

Zašto je to napravio, pitali su se mnogi. Kako piše Daily Mail, Ten Hag ga je poslao na zagrijavanje zadnjih deset minuta pa ga htio uvesti u igru, no Cristiana je to uvrijedilo. Umjesto da kao jedan od najvećih ikada bude primjer drugima i stavi se u službu momčadi, bez obzira koliko igrao, njegov ego je proradio. Otišao je u svlačionicu.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Koliko god imao povlastica, bilo je jasno da će snositi posljedice zbog ovoga. Nitko neće nekažnjeno udariti na autoritet trenera.

Ten Hag ga je izbacio iz momčadi i sigurno će propustiti utakmicu protiv Chelseaja. Uz to mora platiti kaznu od 1.1 milijun eura što mu i neće biti neki problem. To zaradi u tri tjedna. Osim toga, mora se ispričati cijeloj momčadi. A to je izbjegao napraviti na Instagramu gdje je objavio priopćenje. Klasična priča za javnost o zajedništvu i momčadi.

Foto: Craig Brough/REUTERS

Nije mu ovo prvi put. Slično je napravio i na prijateljskoj utakmici protiv Rayo Vallecana. Tada nije bio jedini pa nije dobio kaznu. Cijelo ljeto prošlo je u njegovom forsiranju transfera i nezadovoljstvu, kaskao je s ulaskom u formu, a ni od početka nije u najboljim odnosima s Ten Hagom koji mu je pokazao da će morati poštovati njegov autoritet.

Za njega je bilo degradirajuće igrati za klub koji ne igra Ligu prvaka pa je htio otići pod svaku cijenu. Ipak, bez obzira što se radi o jednom od najvećih igrača svih vremena, godine su nešto protiv čega se nitko ne može boriti. Jasno je da to više nije onaj stari Ronaldo pa ga nitko nije niti htio dovesti.

Foto: Craig Brough/REUTERS

Nogometni učinak više baš i ne može donijeti, a sad tu ostane veliko iskustvo i marketinški magnet koji donosi sa sobom. Koji je enorman. No, nitko se nije usudio dovesti igrača koji može srušiti atmosferu u svlačionici zbog nezadovoljstva. A to se upravo dogodilo Unitedu.

Nisu ga se htjeli riješiti iako jako malo igra. Iz poštovanja prema njegovom liku i djelu i svemu što je napravio za klub, inzistirali su na njegovom ostanku. I ostao je. No, s ovakvim ponašanjem, pitanje je do kada. Na koncu svega, samo šteti sebi i svojoj reputaciji koju je godinama gradio.

