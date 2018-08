Ronaldo: 'Otišao sam iz Reala u Juventus da uđem u povijest'

Cristiano Ronaldo priznao je da je razlog prelaska u Juventus želja za osvajanjem Lige prvaka s tim klubom "bilo to ove, sljedeće ili one sljedeće godine". Time bi postao tek drugi igrač u povijesti koji je to uspio s tri različita kluba. Prije njega to je napravio samo Clarence Seedorf.

S Realom je osvajao Ligu četiri puta, tri posljednje godine zaredom. Prvi naslov osvojio je s Manchester Unitedom u sezoni 2007/08. Sa šest naslova Ronaldo bi se izjednačio i sa sadašnjim rekorderom. Paco Gento je u 50-ima s Madridom osvojio šest naslova, iako je tada bio drugačiji format natjecanja.

- Na to ćemo se fokusirati, ali bez opsesije tim ciljem. Ići ćemo korak po korak pa kad stigne, ove ili sljedećih godina. Cilj za Juventus je osvojiti prvenstvo, kup i, naravno, napraviti najbolje što možemo u Ligi prvaka - rekao je Ronaldo za DAZN, sportski streaming servis, čiji je postao ambasador.

Na pitanje može li njegov sin, Cristiano Ronaldo Jr., nastaviti njegovim stopama, odgovorio je da ga svakako vidi u nogometu.

- Isti je kao ja kad sam bio mali. Jako je borben i ne voli gubiti. Bit će kao ja, siguran sam u to 100 posto. Želio bih ga podučiti neke stvari, ali na kraju će sam izabrati svoj put i ja ću mu uvijek biti podrška. Nadam se da će biti nogometaš jer ima potrebnu strast - rekao je Ronaldo.