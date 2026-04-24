Obavijesti

Sport

Komentari 1
TAJNA USPJEHA

Ronaldo ovu namirnicu više ne konzumira. Kuhar: To je protiv prirode. Ni životinje to ne rade

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Ronaldo ovu namirnicu više ne konzumira. Kuhar: To je protiv prirode. Ni životinje to ne rade
4
Foto: Instagram

Ronaldo izbacio mlijeko i ostao u top formi! Njegova tajna? Proteinska prehrana i rigorozni treninzi. Bivši kuhar otkriva kako se Portugalac hrani za uspjeh, a jednu namirnicu je potpuno izbacio iz načina prehrane

Bivši kuhar Cristiana Ronalda otkrio je tajnu zbog koje je legendarni nogometaš u 41. godini života još uvijek u nevjerojatnoj formi. Ronalda ovo ljeto čeka nastup na još jednom Svjetskom prvenstvu s portugalskom reprezentacijom, a bivši igrač Real Madrida godinama je hvaljen zbog svoje dugovječnosti i nevjerojatne tjelesne spreme, prenosi Daily Mail

Razlog se krije u promjeni načina prehrane, odnosno, Portugalac je potpuno izbacio mlijeko, a njegov bivši kuhar Giorgio Barone objasnio je kako nije prirodno da ljudi piju mlijeko. 

- Ljudi su jedina bića koja piju mlijeko drugih životinja. Nijedna druga životinja ne pije mlijeko nakon trećeg mjeseca života. Telad prestaje piti mlijeko s tri mjeseca starosti. Životinje ne piju mlijeko drugih vrsta. To u prirodi ne postoji. Samo ljudi nastavljaju piti mlijeko s 30, 40, 50 i 60 godina, a po mom mišljenju to je pogrešno. Sisamo majčino mlijeko, kao i psi, vukovi, krave i magarci. To je normalno. Nakon dojenačke dobi to nije normalno. To je protiv prirode - pojasnio je Barone. 

Nije tajna da Ronaldo drži do zdravog načina života i vježbanja,  trenira i do četiri sata dnevno te jede šest manjih obroka bogatih proteinima kako bi ostao u vrhunskoj kondiciji. Često ide u saune i ledene kupke kako bi se rekuperirao. Njegov postotak tjelesne masti iznosi nevjerojatnih sedam posto, a zvijezde Premier lige prosječno održavaju razine između osam i 12 posto.

Portugalac najčešće konzumira hranu s visokim udjelom proteina i niskim udjelom masti. Jede raznovrsno, a voli avokado i svježu ribu. 

Prehrana Cristiana Ronalda je uravnotežena. Jede od svega pomalo, ali uvijek zdravo. Doručak bi, primjerice, bio avokado s kavom i jajima, bez šećera. Apsolutno bez šećera. Ručak može biti piletina, riba i uvijek povrće. Ako mu trebaju ugljikohidrati, dobiva ih iz povrća, tako da mu ne treba ništa od brašna. Ništa poput tjestenine, kruha i slične hrane. Navečer jede laganu hranu, obično ribu ili meso u obliku fileta, uvijek uz povrće - govori njegov bivši kuhar. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026