Ronaldo pokušao isprovocirati Zlatana, a ovaj ga prostrijelio ledenim pogledom i zabio...

<p><strong>Zlatan Ibrahimović</strong> spremao se izvesti kazneni udarac, a iza njega je netko nešto pričao. Švedskoj ikoni 'trash talkovi' nisu strani pojam, s tim se susreo na tisuće tijekom karijere. Obzirom na svoj karakter, na te provokacije se samo nasmijao. A onda ledenim pogledom prostrijelio osobu koja je stajala iza njega, a to je bio <strong>Cristiano Ronaldo</strong>. </p><p>Portugalac je opet zabio Milanu, ali ovaj put su Rossoneri napravili fantastičan preokret i pobijedili 4-2. Juventus je imao 2-0, igrala se 62. minuta i pobjeda je praktički bila u rukama. Milan je dobio penal, Zlatan ga je krenuo izvesti, a Portugalac je mislio sitnim provokacijama omesti Ibrahimovića. Eh, nije Zlatan od jučer.</p><p>- Znaš ga, znaš ga - vikao je Ronaldo golmanu Juventusa Wojciechu Szczesnom. Bilo je to uzalud jer je sjajni Šveđanin bez problema pogodio i dao krila svojoj momčadi koja je nakon tog gola poludjela. U samo pet minuta su utrpali tri gola, a u 80 minuti pobjedu je potvrdio Ante Rebić...</p><p>A Ibra? On je i u 38. godini pokazao kolika je igračina. A Ronaldu su se provokacije samo obile o glavu...</p>