Ronaldo sa svjetskim tajkunima na večeri kod Trumpa: 'Zbog tebe me sin malo više poštuje'

Cristiano Ronaldo (40) posjetio je Bijelu kuću u Washingtonu s premijerom Saudijske Arabije Mohammadom bin Salmanom. Dvojac je u posjet predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu bio u utorak navečer na službenoj večeri. Bijela kuća službeno je pozvala Portugalca, ali javnost nije znala da će biti dio delegacije voditelja Saudijske Arabije. Trump je u govoru spomenuo igrača Al-Nassra.

- Moj sin veliki je obožavatelj Ronalda. Baron (Trump) imao je priliku upoznati ga i zbog toga sada malo više poštuje svog oca.

Foto: Tom Brenner

Delegacija Saudijske Arabije objasnila je dolazak na event kao osnaživanje prijateljstva s SAD-om, ali i promociju vlastite države kroz sport i turizam, da ih ljudi ne gledaju samo kao svjetsku naftnu velesilu. Od prosinca 2024. poznato je da će se Svjetsko prvenstvo 2034. održati u Saudijskoj Arabiji.

Na večeri, uz Ronaldovu zaručnicu Georginu Rodriguez (31), bili su prisutni svjetski moćnici poput Elona Muska (osnivač SpaceX-a) i Tima Cooka (izvršni direktor Applea). Fotografiju s večere objavio je i poznati insajder za transfere Fabrizio Romano.

Ovo je jedan od rijetkih posjeta Ronalda SAD-u poznat javnosti. Prvi je bio s negativnim predznakom jer ga je za seksualno zlostavljanje u hotelu u Las Vegasu 2009. godine prijavila Kathryn Mayorga. Sve optužbe protiv Portugalca odbacili su 2019. zbog manjka dokaza.

Njegov utjecaj na globalno viđenje saudijskog prvenstva promijenio je nogometni svijet. Sve više nogometnih zvijezda ide u arapsku ligu iz financijskih razloga. Prema Bloombergu, Ronaldo je ove godine zbog izdašnog ugovora s Al-Nassrom postao prvi nogometaš milijarder.

Foto: Clodagh Kilcoyne

Portugalac je uz Al-Nassr vezan do 2027. godine, a s najnovijim potpisanim ugovorom dobit će 400 milijuna eura u iduće dvije godine. Za saudijski klub nastupio je 116 puta, zabio 103 gola i podijelio 21 asistenciju.