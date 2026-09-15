Ronaldo se sprema na veliki potez: Kupuje klub u kojem igra

Jedan od najpoznatijih sportaša današnjice Cristiano Ronaldo koji trenutačno igra za saudijski Al Nassr uskoro bi se mogao naći u novom pothvatu. Naime, Ronaldo je jedna od osoba koja priprema ponudu za kupnju tog saudijskog kluba, prenosi portugalski list A Bola.

Osim 41-godišnjeg nogometaša, u skupini investitora koji su zainteresirani za kupnju Al Nassra nalaze se i Gerry Cardinale, čelnik RedBird Capital Partnersa i vlasnik Milana, te saudijski poslovni ljudi Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji i Sharaf Al-Hariri.

Foto: Hamad I Mohammed

Svaki od zainteresiranih članova uložit će najmanje 92 milijuna eura pa bi početni kapital iznosio oko 433 milijuna eura. Takva investicija osigurala bi značajan kapital za strukturu i poslovanje kluba iz Rijada, a Portugalac bi postao jedan od suvlasnika kluba.

o bi predstavljalo jedinstven aranžman u kojem aktivni igrač postaje i dioničar institucije. Al Nassr inače Ronalda plaća 200 milijuna dolara godišnje.

Cijeli pregovori ulaze u završnu fazu, a konačna odluka trebala bi se znati u sljedećih nekoliko dana. Tada će biti održan sastanak sa saudijskim investicijskim fondom gdje će se saznati je li ponuda prihvaćena ili će pregovori biti obustavljeni.