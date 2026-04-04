Ronaldo se vratio i odmah zabio dva! Nastavlja lov na rekord...

Nakon 33 dana izbivanja zbog ozljede, Cristiano Ronaldo (41) vratio se na travnjak i podsjetio svijet zašto je jedan od najvećih napadača u povijesti. Portugalska zvijezda postigla je dva pogotka u ključnoj pobjedi Al Nassra nad Al-Najmom 5-2, nastavljajući svoj lov na nevjerojatne rekorde. Ronaldo je zbog ozljede tetive propustio tri utakmice za svoj klub i prijateljske dvoboje portugalske reprezentacije, no povratak je bio spektakularan. U svom 100. nastupu u saudijskoj Pro ligi bio je ključni igrač svoje momčadi i pokazao da nije nimalo zahrđao.

"Dobro je vratiti se. Idemo naprijed zajedno!", poručio je Ronaldo putem Instagrama nakon važne pobjede.

Pri rezultatu 2-2, Ronaldo je u 56. minuti sigurno izveo penal za vodstvo, da bi u 73. minuti svojim drugim golom potvrdio pobjedu. Ovim je pogocima stigao do ukupno 967 službenih golova u karijeri, što znači da mu do nevjerojatne i dosad nedosegnute granice od 1000 golova nedostaju još samo 33.

Ova pobjeda ima i veliku težinu u borbi za naslov prvaka. Al Nassr se njome odvojio od najvećeg rivala Al-Hilala na šest bodova prednosti, iako konkurenti imaju utakmicu manje. Za Ronalda je ovo velika prilika da osvoji prvi veliki trofej otkako je stigao u Saudijsku Arabiju u prosincu 2022. godine