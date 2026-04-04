Obavijesti

Sport

Komentari 4
MAŠINA GAZI DALJE

Ronaldo se vratio i odmah zabio dva! Nastavlja lov na rekord...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STRINGER/REUTERS

Cristiano Ronaldo se vratio nakon ozljede i zabio dva gola za Al Nassr, približivši se nevjerojatnom cilju od 1000 golova. Pobjeda 5-2 nad Al-Najmom ključna u borbi za naslov prvaka

Nakon 33 dana izbivanja zbog ozljede, Cristiano Ronaldo (41) vratio se na travnjak i podsjetio svijet zašto je jedan od najvećih napadača u povijesti. Portugalska zvijezda postigla je dva pogotka u ključnoj pobjedi Al Nassra nad Al-Najmom 5-2, nastavljajući svoj lov na nevjerojatne rekorde. Ronaldo je zbog ozljede tetive  propustio tri utakmice za svoj klub i prijateljske dvoboje portugalske reprezentacije, no povratak je bio spektakularan. U svom 100. nastupu u saudijskoj Pro ligi bio je ključni igrač svoje momčadi i pokazao da nije nimalo zahrđao.

"Dobro je vratiti se. Idemo naprijed zajedno!", poručio je Ronaldo putem Instagrama nakon važne pobjede.

Pri rezultatu 2-2, Ronaldo je u 56. minuti sigurno izveo penal za vodstvo, da bi u 73. minuti svojim drugim golom potvrdio pobjedu. Ovim je pogocima stigao do ukupno 967 službenih golova u karijeri, što znači da mu do nevjerojatne i dosad nedosegnute granice od 1000 golova nedostaju još samo 33.

Ova pobjeda ima i veliku težinu u borbi za naslov prvaka. Al Nassr se njome odvojio od najvećeg rivala Al-Hilala na šest bodova prednosti, iako konkurenti imaju utakmicu manje. Za Ronalda je ovo velika prilika da osvoji prvi veliki trofej otkako je stigao u Saudijsku Arabiju u prosincu 2022. godine

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026