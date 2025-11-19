Obavijesti

SUSRET U WASHINGTONU

Ronaldo stigao u posjet Trumpu i Bijeloj kući. Navijači negoduju: 'Službeno je Messi sada bolji'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Instagram

Cristiano je sa zaručnicom Georginom došao u posjet Donaldu Trumpu. Velikoj većini navijača nije se svidio ovaj potez te su osudili Portugalca, a neki komentari pišu kako je ovime izdao Palestinu

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo, ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta ne zbog poteza na terenu. Portugalska zvijezda iznenadila je milijune pratitelja objavom fotografija iz posjeta američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, na kojima mu društvo pravi i njegova zaručnica Georgina Rodríguez.

Na seriji fotografija vidimo nasmijanog Ronalda i elegantnu Georginu kako poziraju s Trumpom u Ovalnom uredu. Ronaldo je predsjedniku uručio i simboličan dar, ključ u staklenoj kutiji, a kamere su zabilježile i srdačan stisak ruke te zajedničku šetnju Bijelom kućom. U opisu objave, Ronaldo se zahvalio na pozivu i toploj dobrodošlici. 

"Hvala vam, gospodine predsjedniče, na pozivu i na toploj dobrodošlici koju ste, vi i prva dama, pružili meni i mojoj budućoj supruzi Georgini. Svatko od nas ima nešto vrijedno za ponuditi, i ja sam spreman dati svoj doprinos dok nadahnjujemo nove generacije da grade budućnost definiranu hrabrošću, odgovornošću i trajnim mirom", napisao je Ronaldo uz fotografije.

Ovaj posjet dogodio se u vrijeme Ronaldovog boravka u Washingtonu, samo dan nakon što je prisustvovao svečanoj večeri u Bijeloj kući u čast saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Kao zaštitno lice saudijskog nogometa i kluba Al-Nassr, Ronaldo sve više preuzima ulogu globalnog ambasadora, a ovaj susret dodatno potvrđuje njegov utjecaj izvan sportskih arena. Dok se priprema za svoje rekordno šesto Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će mu vjerojatno biti i posljednje u karijeri, Ronaldo očito gradi veze i na diplomatskoj sceni. Ipak, ovaj potez portugalske zvijezde podijelio je javnost te ima mnoštvo komentara koji je odobravaju ovaj susret.

Evo nekih od komentara:

  • "Ovo je tužno, jako tužno"
  • "Kako si mogao zaboraviti palestinski narod"
  • "Ronaldo, podržavaš krive ljude"
  • "Službeno: Messi > Ronaldo"
  • "Nisam ovo očekivao, jako je tužno"
  • "Brat je upravo izgubio hrpu obožavatelja"

