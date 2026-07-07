Ronaldo: Tužno je ovako otići. Ne želim nešto izgovoriti vruć

Odigrao je 233. utakmicu za Portugal, 27. utakmicu na svjetskim prvenstvima prestigavši u Americi Nijemce Miroslava Klosea i Lotthara Matthäusa na vječnoj ljestvici nastupa. Poraz u osmini finala protiv Španjolske (1-0) će Cristianu Ronaldu (41) biti i posljednji.

- Bio je jako izjednačen meč, mogao je otići na bilo koju stranu. Španjolska je imala i malo sreće, ali to je nogomet. Sve u svemu, bila je velika borba - rekao je Ronaldo nakon ispadanja u Dallasu.

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Iako je "furia" bila favorit, Portugal je imao velika očekivanja od turnira nakon što je izbacio Hrvatsku u Torontu, a Ronaldo je nakon dvoboja i zaplakao.

- Tužno je ovako napustiti Svjetsko prvenstvo. Kao što sam govorio i uoči utakmice, dao sam sve, odlazim čiste savjesti. To je život nogometaša, morate ići dalje. Ovo je bilo moje posljednje Svjetsko prvenstvo, da. Ali vrijeme je da mislim o drugim stvarima, da budem s obitelji i ne govorim neke stvari vruće glave - nastavio je.

A kako će se osjećati kad se probudi, pitali su ga.

- Probudit ću se isti kao i danas, čiste savjesti. Dao sam sve i osvojio tri trofeja s Portugalom. Onaj iz 2016. (Euro) važan je baš kao i Svjetsko prvenstvo - zaključio je Cristiano, koji u vitrinama ima i dva izdanja Lige nacija.