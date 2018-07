Ronaldo u Juventusu je zicer, bit će u vili gdje je bio i Zidane

Cijelo imanje proteže se na tisuću kvadrata, vila San Vito ima osam spavaćih soba, bazen, tursku kupelj i dva tajna ulaza kako bi se izbjegli paparazzi.

Na imanju su živjeli su Zinedine Zidane i Fabio Cannavaro, kad su nosili dres 'stare dame', kao i predsjednici Juventusa, koji su plaćali preko pola milijuna eura godišnje za rent. Baš će tamo, pišu Talijani, živjeti Cristiano Ronaldo.

Transfer iz Reala u Juventus praktički je pred krajem. Ostali su samo detalji i Ronaldo će za 100 milijuna eura prijeći u redove talijanskog prvaka.

Predstavljanje bi trebalo biti u subotu, a koliko je ovo sve sigurno možda najbolje pokazuje tečaj na kladionicama, a on je, da će Ronaldo prijeći u Juve, pao na 1.20!

Real je odlučio spustiti Ronaldovu klauzulu s milijardu na 100 milijuna eura, ali samo za klubove koji nisu direktni rivali Realu. Za Barcu je klauzula i dalje milijardu eura. Ronaldo je, kad je čuo da mu je klauzula samo 100 milijuna eura, poludio.

- OK, ako me cijene toliko, očito me ne vole - rekao je nedavno.

Nije tajna da je htio završiti karijeru u Realu, ali u 'kraljevskom klubu' nisu imali sluha za novi ugovor koji je tražio, ugovor po kojem bi bio najplaćeniji na svijetu.

Ako Ronaldo nešto ne podnosti, to je da ima boljih, plaćenijih. To ne dolazi u obzir i zato je prihvatio ponudu Juventusa. Real je pristao i ostali su tek detalji.

Ronaldo u Juventusu. Da nam je to netko rekao prije mjesec dana...