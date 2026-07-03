Ronaldo: Uhvatila nas je panika

Kapetan portugalske nogometne reprezentacije Cristiano Ronaldo rekao je da je njegovu momčad uhvatila panika nakon što je Hrvatska povela s 1-0, ali je najvažnija pobjeda u 'ludoj utakmici' šesnaestine finala Svjetsko prvenstva.

- Bila je to pomalo čudna utakmica, dominirali smo u prvom poluvremenu, u drugom to nije bilo tako, oni su zabili i uhvatila nas je malo panika, izjavio je 41-godišnji napadač i strijelac izjednačujućeg pogotka.

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Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, ali je Ronaldo izjednačio iz jedanaesterca u 68. minuti. Pobjedu Portugalu donio je Gonçalo Ramos pogotkom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

- Bila je to luda utakmica, ali ovo je Svjetsko prvenstvo. Tako mora biti, nitko ne pobjeđuje lako, rekao je Ronaldo.

- Uvijek će biti tako. Idemo utakmicu po utakmicu, analizirat ćemo što smo radili loše kako to ne bismo ponavljali. U nekim trenucima smo patili, ali to je dio igre. Da bi se osvojilo ovo natjecanje, treba proći kroz takve trenutke, dodao je.

Foto: Mike Segar

Vezni igrač Bernardo Silva ušao je u drugom poluvremenu te tvrdi da je prije toga razgovarao sa strijelcem pobjedničkog gola Ramosom.

- Sjedio sam pokraj njega na klupi, a Gonçalo uvijek ima veliku vjeru u ono što može napraviti ako uđe. Rekao mi je da ne brinem, jer ako uđe, zabit će gol. I jest, izjavio je Silva.

Foto: KEVIN SOUSA

Rekao je da je Portugal počeo prilično dobro utakmicu.

- Imali smo nekoliko prilika u kojima smo trebali zabiti. Zatim smo zadnjih pet do deset minuta prvog poluvremena završili ne baš dobro i loše smo ušli u drugo poluvrijeme. Kad smo primili gol, pokušali smo ponovno tražiti igru. Pokušali smo više pritiskati. Bilo je emocionalne nekontroliranosti koja se ne smije događati, ali imali smo sreće. Uspjeli smo preokrenuti. Zadovoljniji smo, iako ima stvari koje treba popraviti, izjavio je.

Za gol je asistirao Rafael Leao ubacivši loptu s lijeve strane nakon koje je Ramos glavom zabio gol.

- Bio je to timski rad. Znali smo da je Hrvatska opasna momčad, ali želim istaknuti trud ekipe, startera i onih koji su ušli s klupe, kao i naše zvijezde koja je gore, a to je Diogo Jota, i siguran sam da nam je pomogao, rekao je Leao sjetivši se bivšeg reprezentativca koji je prije godinu dana poginuo u prometnoj nesreći.

Foto: Jeenah Moon

- Osjećao sam umor, ali kada je momčad u takvom duhu, umor nestaje. Čak i uz umor, uspio sam upisati asistenciju. Svi smo vukli na istu stranu i to nam je donijelo pobjedu. Uvijek smo vjerovali, poručio je.

- Hrvatska je odigrala jako dobru utakmicu, ali mislim da smo mi zaslužili proći, napomenuo je.

Defenzivni vezni Rúben Neves rekao je da se nadao lakšoj utakmici.

- Ovo natjecanje je vrlo teško, a Hrvatska je već dokazala da je jaka i obično dogura daleko. Dobro smo se borili u prvom poluvremenu, nakon pogotka smo malo pali, ali smo karakterom i osobnošću uspjeli preokrenuti rezultat, rekao je.

Naglasio je da je utakmica bila "intenzivna, ali je prošla dobro".

- Nije baš jasno ovo beskrajno nadoknađivanje, ali srećom smo došli do pobjede, rekao je.

Foto: Mike Segar

U posljednjoj akciji utakmice, Joško Gvardiol je postigao pogodak za izjednačenje koji je izazvao slavlje u Hrvatskoj, ali sudac je poništio pogodak nakon što je na intervenciju VAR-a utvrdio prethodno zaleđe Marija Pašalića.

- Bilo je teško, nadoknada je bila nevjerojatna. Davali smo maksimum da obranimo gol, no nismo uspjeli, ali je zatim naša klupa rekla da je bilo zaleđe. Tek tada smo se malo smirili, rekao je Neves.

Portugalci, osvajači europske Lige nacija, u osmini finala će igrati s europskim prvacima Španjolcima.

- Svi poznajemo Španjolsku, ali znamo i svoje mogućnosti i dat ćemo sve od sebe da prođemo dalje, zaključio je Neves.