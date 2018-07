Ronaldo - zvijer koja uopće ne stari: Ima tijelo 20-godišnjaka!

Cristiano Ronaldo najveće je pojačanje Juventusa u novoj sezoni, a da s 33 godine ima što pokazati govore i rezultati liječničkog pregleda.

Portugalac ima tijelo 20-godišnjaka. Ono sadrži sedam posto masti, a prosjek kod profesionalnih nogometaša je deset. Čak pola od njegove mase su mišići, dok je prosjek kod nogometaša 46 posto.

🇵🇹 @Cristiano Ronaldo's @JuventusFC Medical:



👤 7% Body Fat:

📈 3% less than the average Footballer.



💪 50% Muscle Mass:

📈 4% more than the average Footballer.



💨 Top Speed Of 33.98km.

📈 The fastest of any player at the World Cup.



😱 A reminder that he is 33 years-old. pic.twitter.com/27zY2bjng7