Genijalnost ili slučajnost? 'Ne znam, ali Ronaldo to trenira'

Majstorija, čarolija, slučajnost, genijalnost... Zovite to kako god želite, no Cristiano Ronaldo još je jednom pokazao koliko je dobar igrač. U preokretu i pobjedi Real Madrida protiv PSG-a (3-1) portugalski je nogometaš zabio dva gola i odveo 'kraljeve' do toliko željene prednosti pred uzvrat u Parizu.

Prvi gol je zabio iz penala, a Ronaldo ne bi bio to što jest da i naizgled običan udarac s bijele točke ne pretvori u show. Slučajno ili namjerno, zaključite sami, no neposredno prije udarca s bijele točke Ronaldu je lopta poskočila, a snimka penala odmah je postala viralni hit.

Neki tvrde čak da je Cristiano dvaput dodirnuo loptu, drugi se čude levitirajućoj lopti, no usporena snimka pokazuje da Ronaldo sigurno nije dvaput dirao loptu već je lijevu nogu zabio u travnjak neposredno pokraj bijele točke, a koji je tako od siline udarca, čini se, blago podigao loptu. Namjerno? Nije nemoguće jer, nije to ništa novo za Ronalda, otkriva Rio Ferdinand.

- Ronaldo je to radio na treningu u Unitedu. Trenirao je pucati tako, uvijek je izmišljao nešto novo. Ne kažem da je ovoga puta to napravio namjerno, no naviknut je pucati tako. Da nije, sigurno bi ga ovo poremetilo i ne bi ovako savršeno izveo penal. Znam, zvuči ludo, no istina je, Ronaldo je ovo trenirao kad smo igrali zajedno - priča bivši branič Manchester Uniteda.

Loptu, dakle, nije dirao dvaput, no prema pravilima gol nije smio biti priznat ni ovako. Naravno, da je sudac vidio da se lopta pomaknula, a golim okom na licu mjesta to je bilo gotovo nemoguće uočiti.

- Ma ne možete kriviti suce što to nisu vidjeli, nemoguće je to vidjeti. No na usporenoj snimci jasno se vidi da je poskočila, a lopta mora mirovati prije udarca. U suprotnom, penal se mora ponovno izvesti - rekao je bivši nogometni sudac Graham Poll.