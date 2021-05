Nekima nije drag zbog možda nekada razmaženog ponašanja, neki smatraju da je egoist i da gleda samo svoje uspjehe, ali nitko mu ne može oduzeti da je jedan od najboljih nogometaša u povijesti. I da je jedan od rijetkih koji je porušio skoro sve rekorde koje je mogao srušiti.

Juventus je u nedjelju pobijedio Bolognu 4-1 te zahvaljujući remiju Verone i Napolija (1-1) izborio Ligu prvaka u ovoj, za njih, teškoj i turbulentnoj sezoni. No ono mnoge je iznenadilo to što je Cristiano Ronaldo (36) cijeli susret odgledao s klupe. Da, totalno neprirodno za igrača koji utakmice gotovo nikada ne propušta, samo ako je ozlijeđen, a to je bilo dovoljno da krenu špekulacije o njegovu odlasku.

Doduše, one postoje već neko vrijeme, no mnogi su se zamislili nakon Ronaldovog misterioznog statusa u kojemu se pohvalio svojim rekordima tijekom karijere. Mnoge je ubola u oči izjava, 'u Juventusu sam ispunio sve svoje ciljeve'.

- Život i karijeru bilo kojeg vrhunskog igrača čine usponi i padovi. Iz godine u godinu suočavamo se s fantastičnim momčadima, s izvanrednim igračima i ambicioznim ciljevima, tako da uvijek moramo dati sve od sebe da ostanemo na najvećoj razini. Ove godine nismo mogli osvojiti Serie A, čestitke Interu na zasluženom naslovu. Međutim, moram cijeniti sve što smo postigli ove sezone u Juventusu, kako u kolektivnom tako i u pojedinačnom smislu. Talijanski Superkup, Talijanski kup i trofej najboljeg strijelca Serie A ispunjavaju me srećom, uglavnom zbog poteškoća koje sa sobom nose, u zemlji u kojoj ništa nije lako osvojiti - napisao je Portugalac u podužoj objavi.

Bila je to sezona za zaborav za Juve. I drugu godinu zaredom ispao je iz osmine finala Lige prvaka, ove godine od Porta, u prvenstvu je jedva uhvatio četvrto mjesto uz pomoć Verone, a jedina svjetla točka bilo je osvajanje Kupa. Bilo su to blijede igre momčadi koja vrijedi gotovo 700 milijuna eura. Andrea Pirlo nije se najbolje snašao u svojoj debitantskoj sezoni trenerske karijere i pitanje je hoćemo li ga vidjeti i sljedeće sezone, a slično pitanje veže se i uz Ronalda.

I ovaj put je bio najbolji strijelac lige s 29 golova, no već mu je 36 godina, pitanje je koliko dugo može igrati na ovoj razini iako svi znamo o kakvoj 'mašini' je riječ. A i talijanski mediji su nedavno objavili kako se Portugalac već neko vrijeme osjeća usamljeno i nezadovoljno u Torino. Možda je stiglo vrijeme za poći dalje.

- Ovim postignućima ispunio sam cilj koji sam si postavio od prvog dana dolaska u Italiju: osvojiti prvenstvo, Kup i superkup, a ujedno i biti najbolji igrač i najbolji strijelac u ovoj velikoj nogometnoj zemlji ispunjenoj velikim igračima i velikim klubovima. Već sam rekao da ne ne lovim rekorde, rekordi love mene. Za one koji ne razumiju što pod tim mislim, vrlo je jednostavno: nogomet je kolektivna igra, ali individualci su ti koji pomažu momčadi u postizanju ciljeva. Uvijek se traži sve više i više na terenu, radimo sve više i više i iz toga dođu rekordi da bi kolektivni naslovi postali neizbježni - nastavio je Ronaldo u svojoj objavi.

Pa dodao nešto čime se rijetko tko može pohvaliti.

- Dakle, vrlo sam ponosan na ovu činjenicu koja se posljednjih dana uvelike ponavlja: prvak u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji; Pobjednik kupa u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji; Pobjednik Superkupa u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji; Najbolji igrač u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji; Najbolji strijelac u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji; Preko 100 golova za klub u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji. Ništa se ne može usporediti s osjećajem da znam da sam ostavio trag u zemljama u kojima sam igrao i da sam obradovao navijače klubova koje sam predstavljao. Za to radim, to me pokreće i za tim ću uvijek juriti do zadnjeg dana. Hvala svima koji su sudjelovali na ovom putovanju - poručio je Ronaldo.

Nevjerojatna karijera je iza ovog nevjerojatnog igrača kojeg ćemo pamtiti kao jednog od najboljih u povijesti. Porušio je mnoge rekorde, osvajao trofeje gdje god je igrao i jednostavno moramo biti sretni i zadovoljni što ga i dalje imamo privilegiju gledati. Pitanje je do kada će to biti obzirom da je u 37. godini, ali još veće pitanje je u kojem dresu. Portugalac je uvijek željan izazova, a uskoro ćemo vidjeti koji je sljedeći.