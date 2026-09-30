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Ronaldova sestra: Portugalci, ne zaslužujemo imati najboljeg

Piše Ivan Tomašković,
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Ronaldova sestra: Portugalci, ne zaslužujemo imati najboljeg
Foto: NTB
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Cristiano Ronaldo napustio je kamp reprezentacije Portugala u Danskoj prije utakmice Lige nacija

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Cristiano Ronaldo (41) napustio je kamp reprezentacije Portugala. Iako je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za medije kategorički izjavio da će njegov kapetan sudjelovati na treningu, Ronaldo se na tom treningu nije pojavio te je napustio reprezentaciju. 

- Nakon konferencije za medije izbornika i razgovora s predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza odlučio sam napustiti reprezentativni kamp. U svoje ću vrijeme svim Portugalcima reći istinu o razlozima odlaska iz reprezentacije kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim suigračima, bez iznimke - napisao je Ronaldo.

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O cijelom slučaju na društvenim mrežama se oglasila njegova sestra. 

- CR7 je zaslužio više poštovanja, a reprezentacija mora imati bolju organizaciju. Portugalsko novinarstvo trebalo bi se više oslanjati na provjerene informacije, a manje na nagađanje. Portugalski narod ne zaslužuje imati najboljeg. Zavidni smo, prijezirni i neznalice. Zaslužujemo se vratiti u mediokritet koji smo bili prije nego što je došao CR7. Hvala ti za sve, zaslužio si više - napisala je Elma Aviero, Ronaldova sestra na Instagramu u tonu kao da je Cristiano Ronaldo zauvijek napustio reprezentaciju, što je možda i točno.

Ronaldo za reprezentaciju Portugala nastupa 23 godine. Nastupio je čak 234 puta i zabio 146 pogodaka. 

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