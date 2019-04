Ronaldova slagalica: Šefe, hoću da mi dovedeš ovu šestoricu...

Ne može Ronaldo sam. Ta izjava se najčešće mogla čuti među navijačima "stare dame" nakon što je Juventus ispao iz Lige prvaka.

Istina je, ne može, i upravo je zbog toga Portugalac klubu predao popis s imenima šestorice igrača koje želi vidjeti u Torinu iduće sezone.

Corriere dello Sport piše kako je Ronaldo zatražio od čelnika da pokušaju kupiti Raphaela Varanea, Isca, Kostasa Manolasa, Tanguyja Ndombelea, Federica Chiesu i Joãa Felixa.

Ronaldo je s Varaneom (25) i Iscom (27) godinama igrao u Real Madridu i s ovim će dvojcem Juventus imati najteži posao. Varane ima ugovor do 2022. godine i u njemu otkupnu klauzulu od čak 500 milijuna eura. Isco je prije samo nekoliko tjedana bio na izlaznim vratima iz kluba, ali sve se promijenilo povratkom Zidanea. I on ima ugovor do 2022. godine, a trenutna mu je vrijednost na Transfermarktu 60 milijuna eura.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Varane nije jedini čovjek iz obrane kojeg Ronaldo želi u Torinu, od kluba je zatražio i dolazak Kostasa Manolasa (27), ponajboljeg stopera Serie A. Juventusova obrana je prilično stara, Andrea Barzagli će na kraju sezone u mirovinu i očajno treba pomlađivanje. Manolas u svom ugovoru ima klauzulu od samo 36 milijuna eura i bio bi sjajno pojačanje.

Tanguy Ndombélé (22) je na sebe privukao pozornost sjajnom igrom protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka, a španjolski mediji pišu kako ga želi i Zidane. Ugovor s Lyonom ističe 2023. godine, a vrijednost mu je pola milijarde eura. Ronaldo ga vidi kao odličnu zamjenu za Samija Khediru u veznom redu.

Federico Chiesa (21) je ponajbolji krilni napadač u Italiji i ove je sezone Fiorentini osigurao 20 golova (12 golova i 8 asistencija). I on vrijedi 50 milijuna eura, a ugovor ga s klubom iz Firence veže do 2022. godine.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Posljednji u Ronaldovoj slagalici je njegov sunarodnjak João Félix (19). Želi ga pola Europe, a Juventus je u prednosti jer je Benficinom talentu Ronaldo veliki uzor i sigurno bi odmah potpisao da može igrati s njim. Otkupna klauzula mu je 120 milijuna eura.

Tko zna, možda je ove kombinacije Ronaldo slagao dok se odmarao u Dubrovniku sa zaručnicom Georginom.

Pogledajte video: