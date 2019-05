Rooney ljut: Igrači Uniteda su kukavice na terenu i internetu

Wayne Rooney (33) živi američki san. Daleko je od ozbiljnog nogometa, daleko od vreve Otoka, igra u D.C. Unitedu i gotovo svakog vikenda oduševi MLS poklonike nekim vrhunskim potezom ili golom. Ipak, jednim okom prati i posrnuli Manchester United.

Najbolji strijelac u povijesti 'crvenih vragova' s 253 gola toliko je ogorčen igrom svog bivšeg kluba koji je sezone završio na šestom mjestu Premiershipa s 32 boda manje od prvaka Manchester Cityja koji je u ovom trenutku za njih druga dimenzija. Rooney je u svom istupu oprao igrače:

- Oni se uvijek kukavički sakrivaju iza nekog drugog, što god radili i gdje god bili. Za poraze i loše igre ne terenu krivi su im drugi, kao i za njihovo nevjerojatno, skandalozno ponašanje na društvenim mrežama. Ne mogu doći k sebi da oni nakon poraza na društvenim mrežama reklamiraju odjeću, sredstva za poslije brijanja ili što god. Nemam ništa protiv toga inače jer i sam koristim društvene mreže za tako nešto. Neshvatljivo mi je da aktualni nogometaši Uniteda rade to nakon poraza njihove momčadi. Kada ih navijači s pravom napadaju zbog toga, onda krive one koji im rade marketing. To su besmislice. I ja imam osobe zadužene za to i one ništa ne rade bez mog dopuštenja - objasnio je Wayne Rooney.

Foto: Greg Bartram/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Bivši engleski reprezentativac smatra da igračima Uniteda nedostaje respekta prema treneru.

- Igrači se moraju bojati nekoga kako bi se pokrenuli. Moraju se bojati Solskjaera, moraju se bojati Carricka. Trebaju ih poštovati, ali ih se i plašiti - smatra Rooney.

Wayne Rooney je ove sezone za D.C. odigrao 12 utakmica u kojima je postigao šest golova i dodao tri asistencije, a Amerikanci ga obožavaju.