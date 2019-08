Rooney ljutito o prevari: Ovaj puta mi nećete uništavati brak

Engleski mediji optužili su Waynea Rooneya da je ponovo prevario svoju suprugu Coleen nakon što je fotografiran kako ulazi u lift s nepoznatom ženom. Engleski nogometaš o cijelom slučaju se oglasio na Twitteru demantirajući navode medija.

Na fotografijama se vidi kako Rooney stoji s nepoznatom ženom i navodno je ušao s njom u lift hotela u kojem je bio sa suigračima. Coleen je odmah otputovala za SAD kako bi pozvala supruga na red.

Međutim, danas je Rooney na društvenim mrežama objavio demantij i najavio je tužbu protiv The Suna za neistine informacije. Napisao je da je djevojci sa slike dao autogram i da je to bilo sve.

- The Sun je na naslovnici objavio priču kako sam doveo neku djevojku u hotel. Znaju da to nije istina, ali koriste moje ime za prodaju novina - započeo je Rooney.

- Ništa se nije dogodilo između mene i te djevojke te noći u Vancouveru. Nisam ušao sam u lift s njom. Djevojka je jednostavno jedna od onih koje zamole za autogram i fotografiju i to je sve. Ova sva priča šteti mom ugledu i odnosima u obitelji. Taj fotograf slika iz daljine mene i moje suigrače, a nema dopuštenje za to. Ovaj put vam to neće proći vjerujte mi - poručio je Rooney.