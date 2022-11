Rooney odgovorio na Ronaldov napad: Godine ulove svakoga, napokon se i on mora naviknuti

Cristiano Ronaldo (37) početkom je tjedna ušao u otvoreni rat s upravom Manchester Uniteda i trenerom Erikom ten Haagom. Portugalac nije zadovoljan svojom minutažom, ali ni ljudskim odnosima u klubu i očito je kako želi što prije napustiti klub u kojem je osvojio prvu Zlatnu loptu u svojoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano Ronaldo napao upravu Uniteda

Ronaldo u opsežnom intervjuu za Piersa Morgana nije nikome ostao dužan, pa se tako osvrnuo i na komentare bivšeg suigrača i legende Uniteda, Waynea Rooneyja (37). Ronaldo je Rooneyja nazvao 'štakorom' u intervjuu, a Englez je sinoć na dodjeli Globe Soccer nagrada odgovorio na te komentare.

- Cristiano Ronaldo je fantastičan igrač i, kao što sam već rekao, on i Messi vjerojatno su dva najbolja igrača svih vremena. I, ponavljam, ne radi se o kritici. Samo sam rekao da godine ulove svakoga, i Cristiano očito počinje shvaćati da se napokon i on mora naviknuti na to.

Rooney očekuje reakciju Uniteda na Ronaldov javni istup, a smatra se da je Portugalac odigrao svoju posljednju utakmicu za 'crvene vragove'.

- Dao je intervju koji je obišao cijeli svijet. Neki od komentara su čudni, ali siguran sam da će Manchester United nešto poduzeti oko toga jednom kada pogledaju cijeli intervju i poduzeti štogod je potrebno.

Najčitaniji članci