Rooneyjevom sinu 20 minuta, oduševio Dagestanac u vezi čiji brat je neporaženi MMA borac

Kai Rooney (15) stiže na Ramljak bila je velika vijest po objavi turnira, a blago je razočarenje zavladalo tribinama kad je sin legende engleske nogometne reprezentacije Waynea Rooneyja (39) bio na klupi Manchester Uniteda na utakmici protiv Rapida iz Beča koju su 'crveni vragovi' pobijedili 1-0 (0-0) golom nevjerojatnog Amira Ibragimova (17), kapetana i vođe momčadi te jednog dana zasigurno člana udarnog seniorskog sastava.

No, krenimo redom. Na tribinama terena 'Zlatko Kranjčar Cico' skupili su se mnogobrojni skauti, bio je tu i Goran Vlaović, a nakon prvih 45 minuta gledatelji su na terenu vidjeli jedno veliko ništa. Dvojica navijača momčadi s Old Trafforda došli su podržati mlađu selekciju miljenika, a dečki su se poprilično nervirali na promašene šanse, dok su dobre poteze ispratili pljeskom i uzvicima na hrvatskom jeziku, nadamo se da su to znali cijeniti mladići iz Engleske.

Na terenu su se isticali golman Uniteda Cameron Byrne-Hughes (17) koji je obranio jednu dobru šansu te neumormi Ibragimov koji se postavio kao šef te šefovski odigrao. Ne samo da je dirigirao sredinom terena, već je dirigirao i suigračima, svakome je znao dati savjet gdje bi se trebao nalaziti, baš je djelovao mnogo starije i ozbiljnije od toga koliko ima godina. Sve je nastavio i u drugom dijelu kad je na kraju i sam uzeo loptu nakon što mu je suigrač izborio penal i mirno zabio gol.

Zagreb: Turnir Mladen Ramljak, utakmica Manchester Uniteda i Rapida iz Beča | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ovo je daleko najozbilniji igrač na turniru - prozborio je jedan od skauta s tribine.

On je jedan od četvorice braće iz Dagestana s engleskom putovnicom. Uz njega, još dvojica su veliki talenti akademije Manchester Uniteda, a najstariji brat je Ibragim Ibragimov (21, 10-0), veliki talent Manchester Top Teama i neporaženi MMA borac s četiri pobjede u nizu u kavezu PFL-a. Obitelj, očito, iznimno talentirana za sport.

A 20 minuta prije kraja je trener Darren Fletcher poslao na teren i Kaija Rooneyja koji je imao nekoliko vrhunskih poteza, a s obzirom da je dvije, tri godine mlađi od ostalih, izgledao je zapravo jako dobro. Doduše, jedno od prvih primanja bilo je kao da se lopta odbila od zida, ali brzo se uhvatio u koštac s utakmicom. Mnogi su se nadali da će ga tata popratiti na ovom putu, ali to se nije dogodilo.

Zagreb: Turnir Mladen Ramljak, utakmica Manchester Uniteda i Rapida iz Beča | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mladi 'modri' pratili su buduće protivnike s tribina, a pokazali su i tko je vođa momčadi. Mirno je sjedio Noa Mikić u drugom redu tribina, a onda samo u jednom trenutku rekao da je vrijeme za polazak. I svi su se digli, krenuli za njim, a kasnije i pobijedili Juventus 1-0. A u subotu slijedi utakmica Dinama upravo protiv Uniteda.