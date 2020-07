Rora: Jackie je prije finala pitao "gdje je taj Zagreb, što je to Dinamo", a onda je sve shvatio

Bivši engleski reprezentativac Jack Charlton, osvajač naslova svjetskog prvaka 1966. godine, preminuo je u dobi od 85 godina. S Leedsom je igrao protiv Dinama u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine

<p>Stariji brat,<strong> Bobby Charlton</strong>, bio je jedan od najpopularnijih engleskih nogometaša. Mlađi, <strong>Jackie</strong>, bio je jedan od najboljih braniča u povijesti Engleske. Cijelu igračku karijeru proveo je u samo jednom klubu -<strong> Leedsu</strong>. Bila je to strašna momčad koja se 1967. u finalu Kupa velesajamskih gradova sastala protiv Dinama. </p><p>- Prije prve utakmice u Zagrebu, Jackie je bio bahat pa je govorio "gdje je taj Zagreb, tko je taj Dinamo"... Dobro se sjećam njegovih riječi i stava. Mislio je da će lako s nama, da će nas pobijediti bez problema. No brzo je promijenio mišljenje - prisjeća se <strong>Krasnodar Rora</strong>, jedan od najboljih igrača te Dinamove generacije.</p><p>U prvom susretu Dinamo je pobijedio 2-0, a onda se krenulo na uzvrat. Leeds je stiskao, no utakmica je završila 0-0. I Dinamo je osvojio europski trofej.</p><p>- Nakon uzvrata, prišao je svima i čestitao nam. Rekao je da smo sjajna momčad i da smo zasluženo osvojili Kup velesajamskih gradova. Shvatio je protiv kakve je momčadi i igrača igrao. Iako, sjećam se da nas je žestoko podcjenjivao, gledao nas je s visoka - kaže Rora.</p><p>U Leeds Unitedu igrao je od 1952. do 1973. godine i skupio 762 utakmice. Osvojio je naslov prvaka Engleske 1969. godine, FA Kup 1972. i dva Kupa velesajamskih gradova (1968, 1971). </p><p>- Bio je odličan stoper, naravno, nije bio bratova klasa, ali svatko tko igra za prvaka svijeta i za takav jaki Leeds je bio klasa... Ali, ostalo mi je u sjećanju ta njegova arogancija. Nije znao što ga čeka u Zagrebu, pa zbog toga i je izjavljivao takve stvari ali je na kraju ispao pravi sportaš i svima nam pružio ruku - zaključio je Rora. </p>