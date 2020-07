Ipak, kad se malo ohladila, shvatila je da stvari nisu tako bezbolne. Ispod lijevog oka ima veliki hematom. No, Rose je bila sretna nakon pobjede pa je to bila samo 'slatka bol'. Posebno ej to humoristi\u010dno bilo njezinom zaru\u010dniku i biv\u0161em borcu Patu Barryju (41) koji ju je snimio u bolnici.

-\u00a0Bila sam sjajna na po\u010detku borbe, ali mislim da je ona onda iz o\u010daja krenula svim silama na mene. O\u010dito je i da me nekoliko puta zaka\u010dila, ali nisam posustajala. Kada se planiram vratiti? Novi me\u010d sam htjela odraditi do kraja godine, ali moram vidjeti kakva je situacija s mojim nosom - poru\u010dila je borkinja.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja UFC zvijezde Aleksandra Raki\u0107a

Djevojke su dobile i bonus za borbu ve\u010deri, a Rose \u0107e vjerojatno biti nova izaziva\u010dica prvakinje Weili Zhang (30).