Rožman: Ja sam odgovoran za igru. Preko tjedna sve dobro izgleda, a na utakmici - ništa

Rijeka je u pretposljednjoj utakmici 11. kola HNL-a na Rujevici svladala Osijek 4-2. Gosti su stigli do vodstva već u drugoj minuti pogotkom Šimuna Mikolčića. No domaćin ubrzo preuzima kontrolu i preokreće rezultat sjajnim pogocima Tonija Fruka i Duje Čopa. U nastavku Čop ponovno pogađa, a strijelac je i Mladen Devetak. Za Osijek počasni pogodak i seniorski prvijenac donosi Niko Farkaš. Unatoč pobjedi, Rijeka ostaje na sedmom mjestu, dok Osijek i dalje drži pretposljednju poziciju lige.

Trener Osijeka, Simon Rožman, nakon susreta je rekao:

- Jako smo dobro krenuli u susret, jednom dobrom, uigranom akcijom, no jako smo brzo izbačeni iz ritma eurogolom Fruka. Rijeka je onda bila puno bolja, htjeli smo preživjeti do poluvremena, no opet smo kažnjeni nakon jedne individualne pogreške obrane i gola Čopa škaricama. Na kraju smo imali i mi zicera, no nismo ga iskoristili - rekao je za MAXSport.

Zatim je objasnio što su planirali u drugom dijelu i koji su trenuci presudili.

- Htjeli smo u nastavak ući smireno, pripremili smo se da držimo loptu prvih 15-ak minuta u sigurnoj zoni, no primili smo pogodak u prvoj minuti praktički. Energiju smo opet pokazali na 4-2, no onda napravimo crveni karton. Sve dobro što smo napravili, nakon toga smo dobili dva šamara. Na kraju je Rijeka zasluženo pobijedila.

Nakon devetog mjesta i niza od tri utakmice bez pobjede počele su nagađanja da je ovo i posljednja utakmica Slovenca na klupi "bijelo-plavih".

- Moja pozicija, je li me strah? Ma dapače, uvijek je trener taj koji je odgovoran za igru, preko tjedna sve dobro izgleda i onda na utakmici niti blizu toga. Žao mi je više radi kluba i svih navijača, to je naš posao. Kada smo dobro igrali, kao protiv Rijeke kući, završilo je 0-0, danas se to okrenulo, no sve što su pukli ušlo je u gol. Odraz je toga, ne ide nam baš - zaključio je.