Rožman: Potentni smo, bit će to dobro. Dinamo je uložio triput više od našeg cijelog budžeta

Dinamo je u prvom kolu pobijedio Osijek 2-0 na Opus Areni. Golove su zabili Kulenović i Stojković u drugom poluvremenu te je Dinamo okrunio bolju igru u nastavku utakmice. Susret je komentirao trener domaćih, Simon Rožman.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Jako sadržajna utakmica, ljudi su imali što vidjeti. Što se tiče utakmice, već sam rekao da je Dinamo puno uložio u novu momčad, čak tri puta više od našeg budžeta i ovo je normalno. Odigrali smo jako hrabro, moraš iskoristiti situacije koje smo stvorili u ovakvoj utakmici - rekao je Rožman i nastavio:

- Žao mi je što je Luka (Vrbančić) tražio izmjenu, do 70. minute smo bili izjednačeni, a nakon izmjena im više nismo mogli parirati. Zaslužena pobjeda Dinama i čestitam im, ali čestitam i svojim igračima. Mlada smo.ekipa, potentna, puno je stvari ispred nas, ali neke stvari su vidljive. Nemam nikakve zamjerke igračima, pred njih smo stavili model koji želimo igrat, znam kako njihove glave reagiraju. Znao sam da neće biti lako, ali ljudi su imali što vidjeti sa naše strane. Nema predaje ili bilo kakve sumnje, bili smo hrabri, daleko od toga da tražimo alibi. Moramo gaziti, ići tim putem i kad bude bolji rezultat bit ćemo svi sretni.

Komentirao je i roster kojim raspolaže.

- Petrusenko još nije dobio papire, ali on i Čolina će biti dobra pojačanja. Idemo mirno, ako se pojavi neka prilika. Imamo mladu i potentnu ekipu i mislim da će to biti u redu. Aktivni jesmo, svaki euro koji se ulaže okrenut je u tom kontekstu da si ne smijemo priuštiti greške. Tražimo "all roundera", ali i s ovim rosterom imamo kvalitete za ispuniti osnovne ciljeve. Želimo dinamiku, želimo gas, a to ljudi žele gledati. Naš je cilj da sljedeće godine dođemo do grupne faze europskih natjecanja - rekao je Rožman pa dodao:

- Toure? Još nije spreman za cijelu utakmicu, znali smo da do 60. minute može držati ritam. Nemamo Jakupovića pa smo probali s drugim rješenjima. On još nije na maksimumu i nećemo ga forsirati dok nije na 100 posto, ali krenut će raditi s momčadi. Probali smo i s Farkašem umjesto Živkovića, ali nismo više mogli parirati nakon izmjena. Nadam se da će publika cijeniti ovo, trebat će vremena i strpljenja, ali ovo je put koji smo zacrtali i nadam se da će doći i rezultat.