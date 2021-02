Copy-paste utakmice s Goricom. Dominiramo, stvaramo prilike i promašujemo. Svaki izlet na našu polovicu protivnici kazne. Nakon 0-2 dobro se vratimo, napadamo, imamo driblinge... Suđenje? Ne znam, svaki put se protiv nas pogriješi, barem tako kažu u analizama nakon utakmice sudački eksperti. Uvijek na našu štetu se griješi... Dobro, ja sam tu da se brinem o momčadi, prelako primamo golove na širokom prostoru, rekao je nakon remija protiv Šibenika (2-2) trener Rijeke Simon Rožman.

Nije to bila briljantna predstava njegove momčadi, ali na kraju su ipak došli do boda. Bilo je to iz penala, a gol je duboko u sučevoj nadoknadi zabio Franko Andrijašević.

- Na domaćem terenu apsolutno moramo biti puno bolji. VAR? Puno to razbija dinamiku igre, ali nije to na meni. Mene samo zanima kako možemo biti bolji. Šibenik je dobar, teško ih i puno bolje mogu dostići nakon dva gola zaostatka - jasan je Rožman.

Rijeci slijedi utakmica protiv Lokomotive koja dolazi nakon pobjede protiv Hajduka (1-0) i poraza od Dinama

- Regenerirat ćemo se u busu, nema vremena ni za trening. Vidjet ćemo za koji sastav će se oni odlučiti. Moramo vidjeti tko može izdržati ovaj ritam. Valjda će nam se i sreća osmjehnuti, dat ćemo sve od sebe.

A Krunoslav Rendulić na klupi Šibenika imao je razloga za biti zadovoljan, ali isto tako može žaliti što je izgubio tri boda u 101. minuti utakmice.

- Svaka čast i mojim i Rožmanovim igračima. Dečki obje momčadi držali su vrhunski ritam od prve do zadnje minute. Koje ono, 102. minute? I onda primimo gol iz penala u zadnjoj sekundi... Razočaran sam zbog tog gola, ali što se više smirujem, što sam manje vruć nakon utakmice to je jači dojam kako je remi zapravo i realni ishod. Mogli smo nakon Lokomotive i Dinama u gostima dobiti i Rijeku, bili smo blizu da bliže ne možemo biti no i to je nogomet. Gol u zadnjoj sekundi. Ne, ne pitajte me za suđenje nakon 102 minute prvenstvene utakmice. Pametnije mi je da se ugrizem za jezik. Nisam nakon utakmice primijetio da smo s tim dijelom priče zadovoljni ni mi, ni Riječani - poručio je trener Šibenčana kojima sad slijedi ogled protiv Varaždina kod kuće.