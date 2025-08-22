Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAJAVIO DERBI

Rožman uoči Hajduka: 'Imamo i želju i energiju, ali nije nas još nagradilo. Zaslužili smo više...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Rožman uoči Hajduka: 'Imamo i želju i energiju, ali nije nas još nagradilo. Zaslužili smo više...'
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ne želimo da ostane samo na tapšanju po ramenima nego da se to sve vidi i na rezultatima. Dobili smo do sada manje nego što smo zaslužili, rekao je Rožman u najavi utakmice

Osijek i Hajduk će u nedjelju (18.30) na Opus Areni odigrati derbi četvrtog kola HNL-a. Osijek u prva tri kola nije ostvario pobjedu, dva remija (Rijeka, Varaždin) i poraz od Dinama na otvaranju 2-0, te i dalje nije zabio ni jedan gol. Derbi s Hajdukom najavio je trener "bijelo-plavih", Simon Rožman.

- Osjećaji su mi pomiješani, imamo nevjerojatnu podršku i zajedništvo u klubu, puno dobrog se događa na terenu, ali nas rezultatski još nije nagradilo. Baš svaki trening je odlična energija, želja, ambicija. Trebamo se smiriti na terenu u završnici da nam se otvori. Želimo nastaviti prezentirati ono što i do sada. Osjećamo u gradu pozitivnu podršku makar rezultatski nismo napravili ono što smo planirali - rekao je u najavi Simon Rožman.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Govorio je o problemima u sastavu te o problemima s realizacijom.

- Jakupović se vratio u trenažni proces, vidjet ćemo za koliko može biti spreman, ali vjerujem da nam može pomoći. Imamo načetih igrača, ali svi će stisnuti zube. Vrbančić i Babec imaju manjih problema nakon utakmice u Varaždinu u kojoj nas, po meni, nisu dobro zaštitili - rekao je Rožman pa dodao: 

- Treba nam malo strpljenja. Sadržaj imamo, ali još nas nije nagradilo. Ne želimo da ostane samo na tapšanju po ramenima nego da se to sve vidi i na rezultatima. Dobili smo do sada manje nego što smo zaslužili. Imperativ i u idućoj utakmici i u svakoj idućoj bit će pobjeda. Znamo u kojem smjeru idemo, ali nam nedostaje bodova. Ja bih htio i jedno i drugo da igramo dobro i da nas to nagradi rezultat. Moramo imati kontinuitet.

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL
Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zatim se još jednom osvrnuo na svoju momčad i mogući sastav protiv Hajduka.

- Razmišljamo o svim opcijama, svi igrači koji su igrali manje jako su blizu da zaigraju. Razmišljamo o promjena, sitnicama unutar naše igre, htjeli bi u nekim segmentima iznenaditi Hajduk. Jurišić je trenutno na 80 posto kapaciteta, za dva tjedna ima zadnju kontrolu i bit će dosta brzo natrag. Mersinaj ima dosta poteškoća, kost dosta sporo zarasta, on radi puno čak i više od drugi, ali oporavak ide sporije - zaključio je Rožman.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću i Italiji...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću i Italiji...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025