Rožman uoči Hajduka: 'Imamo i želju i energiju, ali nije nas još nagradilo. Zaslužili smo više...'

Osijek i Hajduk će u nedjelju (18.30) na Opus Areni odigrati derbi četvrtog kola HNL-a. Osijek u prva tri kola nije ostvario pobjedu, dva remija (Rijeka, Varaždin) i poraz od Dinama na otvaranju 2-0, te i dalje nije zabio ni jedan gol. Derbi s Hajdukom najavio je trener "bijelo-plavih", Simon Rožman.

- Osjećaji su mi pomiješani, imamo nevjerojatnu podršku i zajedništvo u klubu, puno dobrog se događa na terenu, ali nas rezultatski još nije nagradilo. Baš svaki trening je odlična energija, želja, ambicija. Trebamo se smiriti na terenu u završnici da nam se otvori. Želimo nastaviti prezentirati ono što i do sada. Osjećamo u gradu pozitivnu podršku makar rezultatski nismo napravili ono što smo planirali - rekao je u najavi Simon Rožman.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Govorio je o problemima u sastavu te o problemima s realizacijom.

- Jakupović se vratio u trenažni proces, vidjet ćemo za koliko može biti spreman, ali vjerujem da nam može pomoći. Imamo načetih igrača, ali svi će stisnuti zube. Vrbančić i Babec imaju manjih problema nakon utakmice u Varaždinu u kojoj nas, po meni, nisu dobro zaštitili - rekao je Rožman pa dodao:

- Treba nam malo strpljenja. Sadržaj imamo, ali još nas nije nagradilo. Ne želimo da ostane samo na tapšanju po ramenima nego da se to sve vidi i na rezultatima. Dobili smo do sada manje nego što smo zaslužili. Imperativ i u idućoj utakmici i u svakoj idućoj bit će pobjeda. Znamo u kojem smjeru idemo, ali nam nedostaje bodova. Ja bih htio i jedno i drugo da igramo dobro i da nas to nagradi rezultat. Moramo imati kontinuitet.

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zatim se još jednom osvrnuo na svoju momčad i mogući sastav protiv Hajduka.

- Razmišljamo o svim opcijama, svi igrači koji su igrali manje jako su blizu da zaigraju. Razmišljamo o promjena, sitnicama unutar naše igre, htjeli bi u nekim segmentima iznenaditi Hajduk. Jurišić je trenutno na 80 posto kapaciteta, za dva tjedna ima zadnju kontrolu i bit će dosta brzo natrag. Mersinaj ima dosta poteškoća, kost dosta sporo zarasta, on radi puno čak i više od drugi, ali oporavak ide sporije - zaključio je Rožman.



