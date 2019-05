Rrahmani je zabio gol karijere, Livaković 'jedinica' za Velšane

Danas je 5. svibnja, a u Maksimiru je izgledalo kao da je 5. prosinca. Kiša, hladnoća, na tribinama malo više od 1000 gledatelja. Pasje vrijeme, ali nogomet jako dobar. Utakmica je na trenutke bila odlična. Puno prilika s obje strane i svaka čast igračima Dinama i Lokomotive što su po takvom vremenu odigrali dobru utakmicu.

Proljeća nije bilo niti u tragovima, ali to doista nije smetalo akterima na terenu. Nekad su utakmice Lokomotive i Dinama unaprijed bile "osuđene" na trijumfe hrvatskog prvaka, ali u posljednje vrijeme to nije slučaj. Postale su to utakmice otvorenoga garda, Lokomotiva sve opasnije prijeti Dinamu.

Bilo je tako i sad u domu prvaka. Dominik Livaković u nekoliko je navrata morao pokazati klasu. Klasu zbog koje će za mjesec dana protiv Walesa u Gradskom vrtu biti na golu reprezentacije u kvalifikacijama za Euro 2020. U velikoj je formi, potvrdio je to i protiv Lokomotive. Jasno je kako će dobiti prednost ispred Lovre Kalinića, koji se tek vratio u kadar Aston Ville nakon ozljede. Livaković je maestralno obranio udarac Luke Ivanušeca kod 0-0. Briljira Dinamov golman.

Držali su se "lokosi" dobro sve do 57. minute, a onda je golčinu zabio Amir Rrahamni. Lijevi bočni zabio je desnom nogom u rašlje Grbićeva gola. Bio je to gol karijere Dinamova braniča, a nije htio slaviti. Poštuje to što mu je Lokomotiva bivši klub. Ušao je reprezentativac Kosova u povijest Dinama. Zabio je 2000. gol za "modre"u Prvoj HNL.

Dani Olmo je sedam minuta kasnije povećao na 2-0. Dinamo je u nastavku "dodao gas" i to je bilo vidljivo. Iako je prvenstvo riješeno, Nenad Bjelica je na teren poslao Hajrovića, Olma, Livakovića, Oršića, Dilavera, Petkovića, Moru...

Vratio se Dinamo na pobjedničke staze nakon poraza u Osijeku i jasno je kako Bjelica može biti zadovoljan. Kiša je nemilice prala Maksimir, a on je cijelu utakmicu prostajao uz aut-liniju. To je njegov stil, profesionalno od prve do posljednje sekunde.