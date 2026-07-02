Portugal 3. srpnja igra šesnaestinu finala SP-a protiv Hrvatske točno na godišnjicu Jotine tragične smrti u prometnoj nesreći, a Ruben Neves otkrio je da još uvijek šalje poruke pokojnom prijatelju
Ruben Neves: I dalje imam Jotin broj, još mu šaljem poruke...
Utakmica između Hrvatske i Portugala igra se u petak, 3. srpnja, točno godinu dana nakon što je Diogo Jota (28) poginuo u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske s bratom Andreom Silvom.
Portugalu je to dan pune boli, a izbornik Roberto Martinez Jotu je proglasio počasnim članom reprezentacije na ovom Mundijalu.
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Njegov najbliži prijatelj Ruben Neves (29) nosio je lijes na sprovodu, tetovirao Jotin broj 21 i nosi ga na lijevom listu. U emotivnoj ispovijesti otkrio je kako se još uvijek nosi s gubitkom.
- Još uvijek razgovaram s njim. Imamo WhatsApp grupu samo nas troje, Rute, Diogo i ja i tamo stalno razmjenjujemo poruke. Kad se dogodi nešto posebno, otvorim grupu i nastavim mu slati poruke - rekao je Neves.
Dodao je da mu je dan kad je saznao vijest bio "najteži dan u životu" i da je jedini razlog za nastavak karijere bila 'želja da igra za Dioga'.
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