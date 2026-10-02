'Ručali smo sa zvijezdama Formule 1! Leclerc je rekao da želi voziti kamion sa mnom...'

Marija Ćaletu-Cara i njegovu kći Maricu iz Bilica su, uz još četvero nasumično izabranih navijača iz cijelog svijeta, posjetili Ferrarijevu tvornicu u Maranellu i ručali s njihovim vozačima: 'Kad smo dobili poziv, mislili smo da se netko šali'
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Porazgovarati i družiti se sa svojim idolima mnogima je životni san koji nisu uspjeli ostvariti, no on je postao java Mariju Ćaleti-Caru (49) iz Bilica i njegovoj kćeri Marici (24). U lipnju ove godine posjetili su Ferrarijevu tvornicu u Maranellu, vidjeli muzej i divili se slavnim bolidima Michaela Schumachera u kojima je osvajao naslove. Sasvim dovoljno da putovanje u Italiju pamte zauvijek, no organizatori su to još malo začinili i pripremili iznenađenje u rangu filmskog scenarija. Naime, Mario i Marica, koji su strastveni navijači ovog automobilskog diva, imali su čast ručati i družiti se s vozačima Ferrarija Lewisom Hamiltonom (41) i Charlesom Leclercom (28)!
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