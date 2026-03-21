Rudeš je sredio BSK s igračem više, juri prema povratku u HNL

Nogometaši Rudeša u 23. kolu Prve NL, drugog ranga hrvatskog nogometa, pobijedili su BSK Bijelo Brdo 2-0. U 42. minuti kod gostiju je drugi žuti karton zaradio američki napadač Samid Akanni i taj je trenutak prelomio utakmicu.

Strijelci za zagrebački klub bili su Lenny Ilečić (75’) i Duje Korač (89’). Rudeš je prvi s 45 bodova, a slijede Sesvete s 41. BSK je u seriji od četiri utakmice bez pobjede na sedmom mjestu s 28 bodova.

Druga je ovo sezona u nizu kako Rudešani igraju u drugoj ligi, a uspiju li izboriti povratak u Ligu 10, utakmice će, zbog neadekvatnih uvjeta na svom stadionu na zapadu Zagreba, najvjerojatnije igrati u Velikoj Gorici.