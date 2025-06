Rudeš poslao dopis HNS-u zbog B momčadi Hajduka i Dinama. 'Mi smo za transparentnost lige'

Hajduk i Dinamo u novoj sezoni vraćaju u pogon svoje druge momčadi. Bilo je predviđeno da krenu s natjecanjem od drugog ranga, za sudjelovanje bi platili kotizaciju od 500.000 eura, čekala se suglasnost svih klubova u 1. NL koji su trebali pristati na proširenje lige s 12 na 16 klubova, no neki su se usprotivili pa to znači kako B momčadi 'modrih' i 'bilih' sljedeće sezone nećemo gledati u drugoj ligi, već vrlo vjerojatno u trećem rangu hrvatskog nogometa, no i za to čekaju suglasnost svih klubova.

Rudeš je jedan klubova koji je odbio dati suglasnost, a to su objasnili u dopisu kojeg su poslali HNS-u.

- Zbog raznih spekulacija koje se objavljuju i komuniciraju u medijima te kroz nogometne kanale NK Rudeš ovim putem objavljuje svoj stav/dopis poslan Hrvatskom nogometnom savezu, a vezan za prijedlog proširenja 1.NL. NK Rudeš nije protiv proširenja već za transparentnost lige i čistoću hrvatskog nogometa s jasnom kratkoročnom i dugoročnom strategijom razvoja u korist svih članica 1.NL i općenito hrvatskog nogometa.

Kažu da im odluka o proširenju nije jasna jer se dulje vrijeme najavljivalo kako će se liga smanjiti s 12 na 10 klubova, što bi trebalo ojačati konkurenciju, tvrde oni.

- NK Rudeš nema nikakav problem s ambicijom Dinama i Hajduka da svoju djecu razvijaju kroz B momčad. Ali, logičan slijedi njihova sudjelovanja u natjecanju bio bi put kroz niže lige i sportski rezultat koji bi omogućavao napredovanje. Ovakva odluka u svakom slučaju nije zasnovana ni na propisima saveza te čini značajnu sistemsku iznimku koju teško možemo razumjeti, ali otvara prostor situacijama koje će biti teško ili nemoguće riješiti.

Rudeš se pita što će se dogoditi ako i druge HNL momčadi budu htjele nastupati u 1. NL sa svojim B momčadima.

- Znači li to da će i oni plaćati isti novčani iznos i da će liga možda brojati 20 ili 22 klubova. Postavlja se i pitanje što će se dogoditi ukoliko Dinamo i Hajduk ispadnu iz najvišeg ranga natjecanja. Hoće li u tom slučaju, bez obzira na plasman, B momčad ispasti u Drugu NL?

Cijeli dopis možete pročitati u nastavku.

