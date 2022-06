Rudić uoči vaterpolskog klasika: Evo kako možemo srušiti Srbe

Ratko Rudić je prije dvije godine rekao konačno zbogom bogatoj trenerskoj karijeri. No, ne miruje ni sa 75 godina. Radi kao stručni savjetnik hrvatskog vaterpolskog savjeta. Gleda, analizira i secira svaki detalj sa svake naše utakmice na SP-u. A baš kao i svi mi, danas od 16 sati čupat će kosu i grickat nokte jer naši reprezentativci u Budimpešti igraju četvrtfinale SP-a protiv Srbije. Vaterpolski klasik.

Hrvatska je doživjela smjenu generacije nakon Olimpijskih igara u Tokiju, ostali smo bez nekoliko ključnih igrača kao što su Joković, Bušlje, Lončar, Garcia, tu su neka nova imena i igrači koji bi trebali predvoditi Barakude u budućnosti. Pa što legendarni brk kaže na igru naše reprezentacije?

- Za mene je zasad sasvim u redu. Igraju onako kao što sam i očekivao, imaju određenih oscilacija u igri, kao i sve nove ekipe kad se sastave. No mislim da su ti periodi dobre igre duži od perioda loše igre. Sad je pitanje samo kako povećati taj kontinuitet, stabilnost u samoj igri, no pokazali su potencijal i energiju, mlada su ekipa, imaju određena veoma interesantna rješenja i na dobrom su putu da se razviju u vrlo kompetitivnu reprezentaciju - kazao je Rudić u razgovoru za HRT.

Legendarni Ratko Rudić s Hrvatskom je osvojio svjetsko zlato u Melbourneu 2007. godine pa dvije svjetske bronce u Rimu i Šangaju. Zlatni smo bili i na Europskom prvenstvu u Zagrebu kada smo dominantno svladali Talijane, a posebno se pamti finale Olimpijskih igara iz Londona 2012. godine. Jedan od najljepših dana hrvatskog vaterpola. U finalu smo opet srušili Talijane za naše prvo olimpijsko zlato.Hrvatski vaterpolo lansirao je u sam svjetski vrh. Kada on priča, drugi šute i upijaju.

Vodio je velike bitke sa Srbijom kada je bio na klupi Hrvatske, a i Italije. Srbi su obilježili posljednje desetljeće vaterpola, ali većina igrača iz te šampionske generacije umirovila se nakon olimpijskog zlata u Tokiju. Baš kao i mi, ostali su bez dugogodišnjih nositelja. A kako zaustaviti Srbe, Rudić ima recept.

- Nisam ovdje gledao utakmice Srbije, ali vidio sam ih ranije. To je isto jedna nova ekipa, imaju dva vrhunska igrača, to su Mandić i Jakšić. Zadatak je neutralizirati njih dvojicu, ako to uspijemo Hrvatska ima velike šanse - tvrdi Rudić.

Španjolska se posljednjih godina isprofilirala u jednu od najjačih svjetskih reprezentacija pa je u Mađarsku došla kao jedan od glavnih favorita za zlato. Naravno, na najviše uvijek pucaju domaćini Mađari, tu je i Italija, medalji se nadaju Srbija i Hrvatska...

- Nisam gledao puno utakmica, gledao sam samo sve hrvatske utakmice, ove druge nešto manje. Jučer sam vidio Italija - Australija, gdje mi je Italija dosta dobro izgledala. Ako je Španjolska pobijedila Italiju u preliminarnoj fazi, znači da je i ona dobra. Mađarska bi kod kuće trebala biti dosta jaka. Amerikanci imaju jedan vrlo interesantan sastav, s dosta kvalitetnim igračima i oni bi mogli napraviti iznenađenje. I Crna Gora je isto jedna nova ekipa, teško mi je sad kazati kakva, no to su uglavnom ekipe koje konkuriraju za medalje.

