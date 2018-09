Rüdiger ostavio strašne ožiljke na vratu Benjamina Pavarda...

Prvu utakmicu Lige A Skupine 1 u Ligi nacija odigrale su Njemačka i Francuska, a ono što se dogodilo u prvim minutama utakmice zaista je ružno.

Naime, tek tri minute nakon početka susreta po lijevoj strani sjurio se branič francuske reprezentacije Benjamin Pavard, dok ga ružnim startom nije zaustavio Antonio Rüdiger.

Rüdigerova kopačka je, čini se ne baš slučajno, prešla preko Pavardovog vrata i ostavila strašne ožiljke.

OUCH.



Benjamin Pavard has some battle scars after Antonio Rudiger accidentally stood on his neck... pic.twitter.com/nLN0tGqJ70 — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2018

Sudac se, na iznenađenje svih, nije oglasio i branič Chelseaja prošao je bez opomene, ali svi koji su vidjeli što je napravio, vjeruju da je sretan što nije dobio i najstrožu kaznu.

That should be a red card for Rüdiger — Baba🇳🇬 (@_Saaani) September 6, 2018

Rudiger with a blatant stamp on Pavard there. Lucky to be still on the field. #UEFANationsLeague — Nathan Linley (@NathanALinley) September 6, 2018

Should be a red for Rudiger, nasty and on purpose. Where is VAR? #GERFRA — Pete Paff 🇫🇷 ⭐️⭐️ (@AFCPaf) September 6, 2018

Shithouse stamp by Rudiger there, no way was that unintentional — I'm Atticus (@windlerob) September 6, 2018

Slučajno ili namjerno, crveni karton ili ne - procijenite sami: