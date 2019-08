Ruiz: 'Joshua, okončat ću ti karijeru u saudijskoj pustinji'!

Američki Meksikanac Andy Ruiz Jr senzacionalno je srušio velikog šampiona Anthonyja Joshuu 1. lipnja ove godine u njujorškom Madison Square Gardenu.

Britanac je tražio protivnike, neki su otpadali zbog padanja na doping kontroli, a Joshua (29 god) je pao kad ga je debeljuškasti Ruiz poslao na pod premda je trebao biti tek nešto popunjenija vreća za napucavanje koja je na borbu pristala u zadnji tren. Na kraju je postao boksački šampion koji urla od sreće okićen sa četiri pojasa svjetskog prvaka.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Publika je, naravno, uživala u senzaciji i jedva čeka uzvrat, promotori su namirisali novu veliku zaradu pa požurili sa organizacijom novog sudara Joshue i Ruiza. Kad je početkom ovog mjeseca izgledalo da je sve dogovoreno Ruiz (29 god) je povukao potez posljedično vezan uz svoj novi status.

Hladno je promotorima rekao "Može, ali za više love nego što nudite" pa se nasmijan okrenuo i otišao čekati novu ponudu. Izgleda da su organizatori pristali Ruizu dati veći dio kolača nego što je prvotno ponuđeno jer sam je Meksikanac javno objavio kako on i Joshua opet izlaze u ring u još jednog borbi za svjetskog prvaka i to 7. prosinca u gradu Diriyahu u Saudijskoj Arabiji!

- Kralja sam 1. srpnja izbacio s trona pa ispisao povijest postavši prvi meksičko-američki prvak svijeta u teškoj kategoriji. Sada se radujem što ću mu u pustinji: okončati karijeru! Demonstrirat ću veličinu meksičkog boksa i u Saudijskoj Arabiji - napisao je Andy Ruiz Jr uz plakat najave boksačkog obračuna u zemlji proroka Muhameda, dan nakon blagdana Sv. Nikole.

I dethroned the king June 1st and made history becoming the first Mexican/American Heavyweight Champion of the world. I’m looking forward to ending his career in the desert. Mostrare la grandeza del boxeo mexicano en Arabia Saudita. 🥊🇲🇽🇺🇸🇸🇦🇬🇧 pic.twitter.com/4asTzG4N7C