Ruiz: Joshua zna što sam mu napravio! Bit će puno oprezniji

Još malo pa vikend i... Hrgović protiv Moline 'plus' revanš Joshua protiv Ruiza! Američki 'debeljko' Andy Ruiz na pustinjskim dinama brani ono što je senzacionalno osvojio u Madison Square Gardenu - naslov svjetskog prvaka.

- Sada je sav pritisak na Joshui. Na meni sigurno nije jer ja sam slijedio svoje snove i iste sam ostvario. Naravno da sada želim više od toga... Želim stvoriti ostavštinu Andyja Ruiza Jr-a - priča Amerikanac u najavi meča.

U New Yorku je Joshuu rušio četiri puta, uzeo mu WBA, IBF, WBO i IBO pojaseve i Britancu nanio prvi poraz. Svjestan je da se senzacije ne događaju svaki put kad ušećeš u ring.

- Stiže mi jedan oprezniji Anthony Joshua. Očekujem njegov oprezniji pristup. No, ako želi ulaziti u razmjene, tim bolje za mene. Takvu borbu obožavam jer to je moj stil. Moram ga pritisnuti, raditi na tijelu i u konačnici slomiti. Posebno u mentalnom dijelu. Jedan udarac može promijeniti tijek borbe, a to se i dogodilo 1. lipnja.

Amerikanac očekuje teži posao nego prije šest mjeseci:

- Morat ću još jednom pokazati svoje vještine i talent. Joshua je u našem prvom meču vidio nešto što nije vidio nikad prije. Njegov stil jednostavno je bio savršen za mene. Ovoga puta bi sve to moglo biti malo teže - rekao je Andy Ruiz Jr.