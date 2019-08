Ruiz Jr. odbija borbu? Ne želi se boriti za tako 'mali' honorar

Devet milijuna dolara Za taj iznos ne ulazim u ring, poruka je trenutnog prvaka u teškoj kategoriji Andyja Ruiza Juniora (29), prenose američki mediji. Vlasnik pojaseva po IBF, WBA i WBO verziji odlučio se malo 'poigrati' s organizatorima ovog velebnog događaja u Rijadu.

Iako je već sve predstavljeno kao dogovoreno, očito još postoje neke nesuglasice što se, ne biste vjerovali, tiče novaca. Prvi meksički boksački prvak u teškoj kategoriji šokirao je Joshuu (29) početkom lipnja kad je sudac prekinuo borbu u sedmoj rundi. Zbog stavke u ugovoru Joshua je odmah dobio revanš za koji se mislilo da će se održati u Velikoj Britaniji, ali naftom bogata zemlja ipak je dobila domaćinstvo.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Joshua i Ruiz boksat će za IBF, WBA i WBO titule, a Arapi će za tu privilegiju platiti 100.000.000 $. U konkurenciji su bili i Dubai i Principality stadionu u Walesu, ali nakon senzacije u New Yorku divovi će kod najbogatijeg platiše, naftom okupanih Saudijaca.

It’s official! #RuizJoshua2 will take place in Diriyah, Saudi Arabia on December 7 #ClashOnTheDunes #COTD pic.twitter.com/AC2ZAFWKRn