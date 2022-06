Rukavica Musi i Mariću: I Bišćan stiže na teniski Stars Open Tour

Tko je najbolji tenisač među nogometašima? Rasprave su česte, mnogim bivšim "vatrenima" je to drugi najdraži sport, ali jedno ime ističu svi: Igor Bišćan.

- Iako ne igra više tako puno, svakako je možda i najbolji. Pa Musa, Čale je dobar, Kranjčar lijepo igra, Franja, Jertec... Jarni je dobar, Mandžo i Modrić, iako Luka ne stigne trenirati. Mandžo je opasan, trenira, moram s njim odigrati. Boban i Bišćan su bili najbolji, Zvone zbog koljena više ne može toliko - pričao nam je Silvio Marić, jedan od organizatora Stars Open Toura rekreativaca, i nastavio:

- Bišćana bih volio pobijediti, ali to je mission impossible! Morao bih ozbiljno trenirati. Jednom sam mu rekao da mi samo treba da dva mjeseca treniram i dobit ću ga. Nikad ta dva mjeseca nisu došla i stalno mi govori da ga nikad neću pobijediti. Imali smo i svakakvih oklada, jedna je bila da plaća janjca kad mi prvi put u životu pukne žica na reketu. Jer stalno mi govori 'Daj, kak to igraš', a ja sam defenzivac, trčim i vraćam i čekam njihovu pogrešku. Da bih igrao napadački, moram vježbati. Pa me zezao da je Mara jedini tenisač kojem žica nikad ne pukne, a ja kažem da je to zato što se spremim, imam našpanane žice...

Igor Musa dokazao se na Stars Open Touru, osvojio je prošli turnir, u Karlovcu, ispred Hrvoja Čale i Bojana Kneževića. Ali i on govori:

- Ja najbolji tenisač među nogometašima? Ha, ne znam, i Igor Bišćan je jako dobar...

E sad će i izbornik mlade reprezentacije imati priliku dokazati se u tom društvu! Reprezentativnih obveza do jeseni nema, vrijeme je za - reket!

Na šestom turniru turneje rekreativaca, koji se od četvrtka do nedjelje igra u Novalji, nastupit će i Bišćan. U opakoj konkurenciji bivših nogometaša, u kojoj će biti i Igor Musa, inače vodeći u ukupnom poretku Stars Open Toura, zatim Silvio Marić, Daniel Šarić, Dario Jertec, kao i Marin Bradarić, bivši tenisač i brat bivšeg hajdukovca Filipa Bradarića.

Svi će oni igrati na terenima u Novalji od četvrtka do nedjelje. Turnir počinje u četvrtak u 17 sati, a finala su u nedjelju poslije podne.

