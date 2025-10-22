Olimpijske igre, održat će se izvan Europe. Uvođenjem "Europskih rukometnih igara", EHF jamči da će se rukomet na olimpijskoj razini igrati i u Europi u ovom ciklusu, poručio je predsjednik EHF-a Michael Wiederer
Rukomet uvodi svoju 'Ligu nacija': EHF objavio plan za novo natjecanje reprezentacija
Izvršni odbor Europske rukometne federacije (EHF) odlučio je od 2030. uvesti novo natjecanje reprezentacija - Europske rukometne igre. Od 2030. godine, osam najboljih muških i ženskih reprezentacija "Starog kontinenta" trebali bi se natjecati na Europskim rukometnim igrama s kojih bi pobjednici izborili mjesto na Olimpijskim igrama, objavio je EHF.
Igre bi se održavale svake četiri godine u rujnu. Europska rukometna prvenstva i u muškoj i u ženskoj konkuurenciji ostat će nepromijenjena, te će se i dalje održavati svake dvije godine. Aktualni europski prvak u posljednjem kontinentalnom natjecanju prije Olimpijskih igara uvijek se kvalificirao za Olimpijske igre, ali trenutno nije poznato hoće li tako ostati i u budućnosti.
- Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, kao i 2032. u Brisbaneu, održat će se izvan Europe. Uvođenjem "Europskih rukometnih igara", EHF jamči da će se rukomet na olimpijskoj razini igrati i u Europi u ovom ciklusu, a europsko mjesto na Olimpijskim igrama je najveća nagrada. Baš kao i s klupskim natjecanjima, želimo napraviti sljedeći korak i za reprezentacije - kazao je predsjednik EHF-a Michael Wiederer.
- Sve ćemo koordinirati sa zainteresiranim stranama, a proces u tom pogledu već je započeo, počevši sa sastancima koji su se održali u ponedjeljak i utorak ovog tjedna u Beču - dodao je Wiederer.
Detalji novog natjecanja bit će razrađeni u prosincu na sastanku Izvršnog odbora EHF-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+