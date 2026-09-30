Rukometaši se vraćaju u Split: S Gripa kreću po ulaznicu za Euro

Za mjesec dana konačno se okuplja hrvatska rukometna reprezentacija. Prvi put nakon svibnja, kad smo igrali dvije prijateljske utakmice sa Švedskom. U studenom počinju kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. godine, shvatit ćemo to i kao prvu pripremnu fazu za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine, gdje imamo velike planove i ciljeve, nakon svjetskog srebra i europske bronce.

Na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo Hrvatska će 4. studenog ugostiti Litvu. Izbor je pao na splitske Gripe, gdje smo jedini put igrali davne 2007. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Slovenije. Bio je to ujedno i prvi put uopće da Hrvatska igra u Splitu, a zadnji put je u gradu pod Marjanom igrala u skupini Europskog prvenstva 2018. godine u Spaladium areni. U prvoj i promotivnoj fazi prodaje ulaznica od 2. listopada Hrvatski rukometni savez pustit će 300 ulaznica na bočnim stranama Gripa po cijeni od 15 eura, ali i 300 ulaznica u sredini tribina za 20 eura. Oni najbrži i najsretniji dobit će i poklone.

U prvom ciklusu kvalifikacija odradit ćemo još i gostovanje u Finskoj 7. listopada, bit će to i jedine dvije utakmice u ovoj godini. Nastavak je u ožujku sljedeće godine s dvije utakmice protiv Nizozemske, a završetak u svibnju, kad već svakako planiramo imati ulaznicu za Europsko prvenstvo.