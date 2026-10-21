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RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Rukometaši Zagreba srušili PSG

Piše HINA,
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Rukometaši Zagreba srušili PSG
Susret Zagreba i PSGa u 5. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Drama u Areni! Zagreb srušio moćni PSG 29-28 golom Gavrića 27 sekundi prije kraja i upisao veliku pobjedu

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Rukometaši Zagreba su u 5. kolu Lige prvaka u zagrebačkoj Areni svladali pariški PSG s 29-28 (13-17). Hrvatski prvak je do velike pobjede nad moćnim PSG-om stigao odličnom igrom u drugom dijelu drugog poluvremena.

Francuzi su sredinom drugog dijela imali i pet razlike, ali je Zagreb golom Filipa Glavaša pet minuta prije kraja poravnao na 27-27, a potom preko Giorgija Čkovrebadzea došao i do vodstva 28-27. Pobjednički gol zabio je Davor Gavrić 27 sekundi prije kraja. 

Susret Zagreba i PSGa u 5. kolu EHF Lige prvaka
Susret Zagreba i PSGa u 5. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ihar Buialouski je dao osam golova, Čkovrebadze sedam, a Glavaš je zabio četiri gola. PSG je predvodio Feran Sole s 10 golova. 

Unatoč pobjedi Zagreb ne može biti među prve dvije momčadi u skupini, a zadnji susret igra u Celju, 28. listopada. 

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Komentari 5
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