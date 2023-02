Rukometaši Zagreba zapeli na aerodromu: Let otkazan, a hotel bukiran. Osuđeni su na - klupe

Još svega tri kola ostala su do kraja grupne faze rukometne Lige prvaka, a PPD Zagreb nalazi se na šestoj poziciji koja vodi u osminu finala. Da bi je zadržali i nakon 12. kola, momčadi Slavka Goluže nužna je pobjeda na gostovanju u Portu. No, pitanje je hoće li uopće stići na utakmicu koja je zakazana za četvrtak u 20.45.

Igrači hrvatskog prvaka su u srijedu rano ujutro poletjeli za Frankfurt, odakle ih je čekao novi let za Porto. No, na njega nisu stigli jer je otkazan! Čak 200 letova kompanije Lufthansa otkazano je tijekom srijede pa je oko 15.000 putnika zapelo na aerodromu u Frankfurtu neznajući kada će uopće moći poletjeti. Do zastoja je došlo zbog radova koji su oštetili širokopojasne kabele i tako utjecali na IT sustav.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Neki su se brže-bolje smjestili u hotele kako bi na udobnome dočekali novi let, no rukometaši Zagreba nisu bili te sreće. Svi hoteli su pretrpani pa su svoje utočište morali pronaći na aerodromskim klupama.

Kako smo doznali od glasnogovornika PPD-a Gorana Roknića, u klubu nisu imali pojma da je ikakav problem u Frankfurtu. Krenuli su u 3 ujutro, htjeli što ranije doći u Porto i imali leti u 9.50. No došla im je obavijest da je odgođen, a potom i otkazan.

- Nastao je kaos, ljudi iz Croatije Airlines i Luthanse kažu da ništa takvo nisu vidjeli. Čekali smo cijeli dan, našli su nam hotel, ali još se nismo smjestili - javio nam je u srijedu oko 20 sati.

U srijedu su dva leta za Porto, no oba su puna, a treba pronaći 27 mjesta. Zagrebaši su zato tražili opcije s presjedanjem.

Iz kluba su kontaktirali EHF i naznačili kako postoji mogućnost da neće stići na utakmicu, no već tradicionalno, europska rukometna organizacija nije pokazala nimalo empatije prema neispavanim zagrebašima koji se cijeli dan savijaju po neudobnim klupama i čekaju vijesti o letu. Poručili su im samo da pokušaju na vrijeme stići u Porto. Kao da se njih pita hoće li avioni poletjeti...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Utakmica se igra u četvrtak od 20.45, a ako zagrebaši i stignu na vrijeme, regularnost same utakmice već sada je dovedena u pitanje. Ima li smisla tjerati umorne i neispavane igrače da igraju nakon što su cijeli dan sjedili po aerodromskim klupama i s neizvjesnošću čekali vijesti hoće li uopće moći otići u Porto... No, kao da je EHF ikada mario za igrače. Ne bi čudilo i da utakmicu registriraju pobjedom domaćina bez borbe.

Ako uopće stignu do Portugala i odigraju utakmicu, PPD bi mogli dočekati novi problemi po povratku u domovinu. Povratak je zakazan za petak, a za tada je zakazan i štrajk na aerodromu u Frankfurtu. I to stvara glavobolje jer klub u subotu igra prvenstvenu utakmicu protiv Gorice. Aerodromi su se gadno zamjerili Slavku Goluži i njegovim igračima...

