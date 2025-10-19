Ni Podravka ni Lokomotiva: One su vodeća ekipa rukometne lige

Rukometašice Bjelovara vraćaju se iz glavnog grada Slavonije, Osijeka, s nova dva boda koja su ih „podigla“ na sam vrh prvoligaške ljestvice. Doduše, utakmicu 6. prvenstvenog kola odigrale su unaprijed, pa su s 11 osvojenih bodova barem na četiri dana zasjele na vrh tablice, budući da su Podravka i Lokomotiva zbog reprezentativnih obveza svoje utakmice odgodile za 22. listopada.

Domaći Osijek i gošće iz Bjelovara nemaju igračice u reprezentaciji Hrvatske, koja ovih dana sudjeluje u kvalifikacijama za EHF EURO 2026, pa su susret odigrale u redovitom natjecateljskom ritmu.

Početak utakmice protekao je u naizmjeničnom vodstvu jedne i druge ekipe, no u 18. minuti gošće su stekle značajnu prednost od pet pogodaka razlike i s tom zalihom otišle na odmor. Nastavak dvoboja protekao je u istom tonu, ponajviše zahvaljujući Karmeli Pokopac (24), koja je s 17 obrana doslovno „pokopala“ sve nade domaćih u povoljan ishod. Pokopac je odlično nadopunila Gabriela Bajan (19), koja je upisala tri obrane, među njima i jedan obranjeni sedmerac.

To je bilo više nego dovoljno da momčad trenera Mrđena, i bez ozlijeđene Lucije Grizelj, iz Osijeka otputuje kući u slavljeničkom raspoloženju.

Kapetanica bjelovarske ekipe Antonija Oremović (28) predvodila je strijelce sa sedam pogodaka, dok su po šest golova dodale Terezija Ćurić (25) i Lucija Cvitanović (23). U redovima domaćih najistaknutija je bila Petra Frančić (23) sa sedam postignutih pogodaka.

Osijek, 18.10. Školsko sportska dvorana

OSIJEK: Borac 5 obrana, Ledenčan 3 obrane, Josipović 3, Hren, Kruljac 2, Pajić 3 (1), Ćaleta, Jozanović 3 (2), Ledenčan, Đelatović, Strusa, Frančić 7, Grgić 3, Vrdoljak 2, Hodak, Renić.

BJELOVAR: Pokopac 17 obrana, Bajan 3 obrane, Krstić - bez obrane, T. Ćurić 6, M. Ćurić, A. M. Gavrić , Oremović 7, Mrđen 3, Cvitanović 6 (2), A. Krstić, M. Gavrić 2, M. Petrović 5 (1), R. Petrović 2, Guskić, Ravenšak 1. Trener Goran Mrđen