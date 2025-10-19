Obavijesti

Sport

Komentari 0
1. HRL ŽENE - 6. KOLO

Ni Podravka ni Lokomotiva: One su vodeća ekipa rukometne lige

Piše Željko Rukavina,
Čitanje članka: 1 min
Ni Podravka ni Lokomotiva: One su vodeća ekipa rukometne lige
Foto: Željko Rukavina/24sata

Rukometašice Bjelovara popele su se na vrhu prvoligaaške ljestvice nakon pobjede protiv Osijeka. Kapetanica Bjelovara Antonija Oremović bila je najučinkovitija sa sedam pogodaka

Rukometašice Bjelovara vraćaju se iz glavnog grada Slavonije, Osijeka, s nova dva boda koja su ih „podigla“ na sam vrh prvoligaške ljestvice. Doduše, utakmicu 6. prvenstvenog kola odigrale su unaprijed, pa su s 11 osvojenih bodova barem na četiri dana zasjele na vrh tablice, budući da su Podravka i Lokomotiva zbog reprezentativnih obveza svoje utakmice odgodile za 22. listopada.

Domaći Osijek i gošće iz Bjelovara nemaju igračice u reprezentaciji Hrvatske, koja ovih dana sudjeluje u kvalifikacijama za EHF EURO 2026, pa su susret odigrale u redovitom natjecateljskom ritmu.

Početak utakmice protekao je u naizmjeničnom vodstvu jedne i druge ekipe, no u 18. minuti gošće su stekle značajnu prednost od pet pogodaka razlike i s tom zalihom otišle na odmor. Nastavak dvoboja protekao je u istom tonu, ponajviše zahvaljujući Karmeli Pokopac (24), koja je s 17 obrana doslovno „pokopala“ sve nade domaćih u povoljan ishod. Pokopac je odlično nadopunila Gabriela Bajan (19), koja je upisala tri obrane, među njima i jedan obranjeni sedmerac.

To je bilo više nego dovoljno da momčad trenera Mrđena, i bez ozlijeđene Lucije Grizelj, iz Osijeka otputuje kući u slavljeničkom raspoloženju.

Kapetanica bjelovarske ekipe Antonija Oremović (28) predvodila je strijelce sa sedam pogodaka, dok su po šest golova dodale Terezija Ćurić (25) i Lucija Cvitanović (23). U redovima domaćih najistaknutija je bila Petra Frančić (23) sa sedam postignutih pogodaka.

Osijek, 18.10. Školsko sportska dvorana

OSIJEK: Borac 5 obrana, Ledenčan 3 obrane, Josipović 3, Hren, Kruljac 2, Pajić 3 (1), Ćaleta, Jozanović 3 (2), Ledenčan, Đelatović, Strusa, Frančić 7, Grgić 3, Vrdoljak 2, Hodak, Renić.

BJELOVAR: Pokopac 17 obrana, Bajan 3 obrane, Krstić - bez obrane, T. Ćurić 6, M. Ćurić, A. M. Gavrić , Oremović 7, Mrđen 3, Cvitanović 6 (2), A. Krstić, M. Gavrić 2, M. Petrović 5 (1), R. Petrović 2, Guskić, Ravenšak 1. Trener Goran Mrđen

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025