Rukometašice Bjelovara promašivale sedmerce pa ostale bez bodova protiv Dalmatinke!

Foto: Željko Rukavina/24sata

Kod domaćih se, uz najučinkovitiju Tereziju Ćurić (8 golova), istaknula se Lucija Cvitanović sa 7 zgoditaka iz 10 pokušaja. U pobjedničkoj momčadi briljirala je vratarka Andrijana Vlatka Jelačić s obranjenih 12 lopti (četiri sedmerca)

Kad ne realiziraš niti jedan od šest sedmeraca u derbi susretu protiv protivnika koji svoje penale redovito pretvara u golove, tada je jedino izvjesno da ne možeš očekivati ništa osim poraza. Upravo to dogodilo se rukometašicama Bjelovara u dvoboju protiv najopasnijeg konkurenta za treće mjesto — Dalmatinke iz Ploča (29-30) u dvoboju 8. kola hrvatskog prvenstva. 

Pločanke su dvije sekunde prije kraja postigle pobjedonosni zgoditak koji im je, u najvažnijem susretu jeseni, donio dva velika boda na teškom gostovanju. Prvih trideset minuta proteklo je u ravnopravnoj igri i izmjeni vodstva, da bi se na odmor otišlo s pet golova prednosti za ekipu Gorana Mrđena.

Domaća publika očekivala je nastavak u istom ritmu, no Dalmatinke su uhvatile priključak i u 42. minuti povele s 21:20. Bjelovarčanke, iako desetkovane neigranjem nekoliko standardnih igračica te oslabljene virozom onih koje su ipak istrčale na parket, smogle su snage i u 58. minuti, osmim golom Terezije Ćurić, povele s dva razlike.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Međutim, nekoliko čistih promašaja u završnici dovelo je gošće iz Ploča u situaciju da ne samo izjednače, nego i da - preko Brođanke Batinić s linije šest metara - postignu pobjedonosni gol.

Kod domaćih se, uz najučinkovitiju Tereziju Ćurić (8 golova), istaknula se Lucija Cvitanović sa 7 zgoditaka iz 10 pokušaja, dok je prolaznu ocjenu zaslužila i Antonija Oremović. U pobjedničkoj momčadi briljirala je vratarka Andrijana Vlatka Jelačić, koja je obranila četiri sedmerca i imala još osam sjajnih obrana.

Uz nju su u standardno dobroj formi bile Antea Jerković, Anđela Šušak i Iva Bule. Posebno vrijedi istaknuti Jerković, koja je, za razliku od svojih bjelovarskih kolegica, realizirala tri od četiri sedmerca. Sto je bio jedan od odlučujućih trenutaka. 

Bjelovar, 8.11.2025. Dvorana Srednjih škola. Gledatelja: 300. Suci: Juričan i Kasa. Delegat: Ladić. 

BJELOVAR: Bajan (3 obrane), Krstić, Pokopac (4 obrane), T. Ćurić 8, Đurin, M. Ćurić, AM Gavrić 1, Oremović 6, Štulina, Wurth, Mrđen, Cvitanović 7, M. Petrović 1, R. Petrović 2, Ravenšćak 4. Trener: G. Mrđen. 
DALMATINKA: A. V. Jeličić (12 obrana), Bebić, Jerković, Prusac, Gustin 4, Zelić, Batinić 3, A. Jerković 5, Zelić 1, Bule 5, Kežić, Barbir 3, Sušak 6, Petrović 3, Lovrić. Trener: I. Jerković. 

OSTALO

