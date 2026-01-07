Rukometašice Lokomotive lako savladale oslabljeni Bjelovar

U derbiju 10. kola rukometašice Lokomotive nanijele su uvjerljiv poraz znatno oslabljenim rukometašicama Bjelovara (37-24), iako su se domaće hrabro i dostojanstveno suprotstavile favoriziranim gošćama. Sam početak utakmice nagovijestio je smjer susreta. "Lokosice" su već nakon četiri minute imale prednost od pet pogodaka. No Bjelovarčanke, unatoč izostanku čak četiri standardne igračice, nisu se predale.

Uz vrlo solidnu obranu i raspoloženu golmanicu Karmelu Pokopac, koja je u prvom dijelu zaustavila devet lopti, domaće su se postupno vratile u utakmicu. Sredinom prvog poluvremena Bjelovar je smanjio zaostatak na samo dva pogotka, a momčadi su na odmor otišle s rezultatom 19-16, što je, s obzirom na okolnosti, bio više nego respektabilan minus. Uz Pokopac, dobru dionicu odigrala je Mina Petrović, uz korisne asistencije Ivone Mrđen, Ane Marije Gavrić i Lucije Cvitanović.

Ipak, nastavak je donio očekivani rasplet. Gošće su, predvođene blizankama Stelom i Paulom Posavec, ubrzale ritam i postupno se odvojile na nedostižnu razliku. Od ukupno 37 golova Lokomotive gotovo polovicu su postigle upravo sestre Posavec. Paula je susret završila s deset pogodaka, dok je Stela dodala osam.

Na drugoj strani, Bjelovarčanke, koje su na početku sezone slovile kao najugodnije iznenađenje lige, već su nakon trećeg kola počele krpati sastav. Lucija Grizelj otišla je na porodiljni dopust, dok je Ema Guskić, bivša reprezentativka koja se vratila iz Podravke, izostala zbog problema s koljenom koje je nakon operacije ponovno počelo stvarati tegobe. Prema najavama, s igračkom će karijerom prestati u 24. godini.

Najveći hendikep ipak predstavlja izostanak Terezije Ćurić, također pristigle iz Podravke, koja je zbog teške ozljede koljena izgubljena za ovu sezonu. Po ocjenama struke i statističkim pokazateljima bila je najbolja napadačica lige. Ovo je trebala biti njezina sezona i iskorak prema reprezentaciji, no ozljeda ju je umjesto toga udaljila s terena.

BJELOVAR: Bajan, Pokopac (11 obrana), Đurin, Petrić, AM. Gavrić 6 (2), Oremović 2(1), Mrđen 2, Krstić, M. Gavrić 1, M. Petrović 5, Cvitanović 2, Wurt 3, R. Petrović 2, Ravenšćak 1. Trener: G. Mrđen.

LOKOMOTIVA: Pijević (6 obrana), Mamić (5 obrana), Burić 1, Malec 2, Popović, Balaško, S. Posavec 8 (4), Šutranova, Japundža 1, Tabak 3, Sedloska 4, P. Posavec 10, Zrilić 1, Đelekovčan 4, Kuzmanović 3, Bulatović. Trener S. Ivandija.

Sedmerci:. Bjelovar: 5/3, Lokomotiva: 4/4