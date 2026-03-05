Rukometašice u akciji: Evo gdje ih gledati protiv Francuskinja

Bila je dilema hoće li dvorana biti gotova i spremna na vrijeme. Bio sam i ja u stresu, pogotovo prije pet ili šest dana kad smo prolazili nedovršenim prostorima.

Svi su u Hrvatskom rukometnom savezu, pa i direktor marketinga Silvijo Njirić, bili u priličnom stresu uoči utakmice Hrvatske i Francuske u Bjelovaru. Nasreću, domaćini su dobili utrku s vremenom i obnovljena Dvorana europskih prvaka danas će od 17 sati (RTL 2) ugostiti utakmicu hrvatskih i francuskih rukometašica u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo potkraj godine (Poljska, Rumunjska, Turska, Češka i Slovačka). Radnici su doslovno bili u akciji 24 sata kako bi dvorana bila "uglancana", a jasno je da će biti ispunjena jer nakon dugo vremena Bjelovar će biti domaćin rukometnoj reprezentaciji. I to je samo početak jer najave su da će za dvije godine Bjelovar dobiti rukometnu arenu s barem 4000 mjesta.

O tom potom. Na papiru je ovo dvoboj za prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini, no Francuskinje su apsolutne favoritkinje i danas, a pogotovo u nedjelju na njihovu terenu u Metzu. Hrvatska čvrsto drži broj dva ispred Finske i Kosova, koje je u uvodna dva kola pobijedila u Sisku 25-17, odnosno u Prištini 32-22.

Sisak: Kvalifikacije za žensko EHF Europsko prvenstvo 2026., Hrvatska - Finska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Igrala sam ovdje davno i umalo nisam prepoznala dvoranu. Možemo uživati u utakmici i u atmosferi. Lopta je okrugla, sport je takav, nikad se ne zna - poručila je kapetanica Dejana Milosavljević.

Hrvatska se ponešto kompletirala u odnosu na Svjetsko prvenstvo u prosincu, povratnice su Larissa Kalaus, odnosno danas Marković, te Ivana Kapitanović, koje su bile u brončanoj reprezentaciji 2020. godine. Dobra je vijest i povratak desne vanjske Klare Birtić, a važan je detalj za skoru budućnost i povratak na teren prve kapetanice Katarine Ježić, no nju možemo očekivati u sljedećoj akciji u travnju.

- Dobro je što ne ovisimo o ishodu ovih utakmica. Moramo znati oprostiti si poneku pogrešku i fokusirati se na borbenost - poručio je izbornik Ivica Obrvan.