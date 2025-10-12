Drama u rukometnom taboru! Hrvatsku žensku reprezentaciju muče ozljede, ali izbornik Obrvan očekuje pobjede protiv Finske i Kosova. Hoće li nova imena donijeti sreću
Rukometašice uz niz ozlijeđenih startaju kvalifikacije za Euro. Evo koje su igračice na popisu
Izbornik Ivica Obrvan okupio je hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju u hotelu Aristos u Buzinu uoči početka kvalifikacija za Euro 2026. Treninzi započinju u ponedjeljak ujutro u velikogoričkoj dvorani. Prvi dvoboj protiv Finske na rasporedu je u srijedu u Sisku od 17 sati, a drugi u nedjelju u Prištini protiv Kosova (19.15). Susreti protiv Francuske zakazani su za proljeće.
Reprezentacija nije kompletna zbog ozljeda i oporavaka od operacija. Izbornik ne može računati na dvije kružne igračice: kapetanicu Katarinu Ježić i mladu Miju Brkić. Nisu spremne ni Klara Birtić ni Kristina Prkačin, kojoj treba dodatno vrijeme za potpuni oporavak nakon operacije koljena.
- Ovo je vrlo važna akcija. Kod nas sve mora biti na vrhunskom nivou da bismo ostvarili naše želje, a to je da startamo uspješno i da zabilježimo dvije pobjede. Kadar nam je sužen zbog ozljeda, a sve one igračice koje su pozvane tu su s pravom i očekujem maksimalan doprinos da budemo Hrvatska na pravom nivou - rekao je izbornik Ivica Obrvan.
Na popisu je 18 igračica, većina pozivana u proteklih godinu dana. Novosti su desna vanjska Hannah Vuljak iz Podravke koja je debitirala na turniru u Češkoj i srednja vanjska Ana Malec iz Lokomotive koja je u pet nastupa zabila četiri gola u dosadašnjim nastupima.
Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina izravno prolaze na završni turnir uz još četiri najbolje trećeplasirane selekcije. Euro se održava od 3. do 20. prosinca 2026. u čak pet zemalja: Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. Uz domaćine, izravan plasman već su osigurale Norveška, Danska i Mađarska kao tri najbolje ekipe s posljednjeg Eura.
Hrvatsku reprezentaciju ove godine čeka i nastup na Svjetskom prvenstvu od 26. studenog do 14. prosinca u Njemačkoj i Nizozemskoj, gdje će u skupini igrati s Danskom, Rumunjskom i Japanom u Rotterdamu.
Popis igračica za susrete s Finskom i Kosovom
- Lucija Bešen, Podravka, 56 nastupa / 1 gol
- Petra Marinović, Podravka, 3 nastupa / 0 golova
- Lea Zetović, Lokomotiva, 2 nastupa / 0 golova
- Andrea Šimara, Podravka, 54 nastupa / 87 golova
- Katja Vuković, Podravka, 8 nastupa / 8 golova
- Tina Barišić, Podravka, 25 nastupa / 64 gola
- Dejana Milosavljević, Dunărea Brăila, 50 nastupa / 126 golova
- Katarina Pavlović, Alba Fehérvár, 35 nastupa / 109 golova
- Tena Petika, Union Halle Neustadt, 28 nastupa / 42 gola
- Hannah Vuljak, Podravka, 3 nastupa / 1 gol
- Iva Bule, Dalmatinka, 5 nastupa / 14 golova
- Iva Zrilić, Lokomotiva, 6 nastupa / 0 golova
- Ana Malec, Lokomotiva, 5 nastupa / 4 gola
- Josipa Mamić, Podravka, 30 nastupa / 53 gola
- Lara Burić, Lokomotiva, 29 nastupa / 38 golova
- Ana Debelić, Podravka, 68 nastupa / 123 gola
- Sara Šenvald, Podravka, 38 nastupa / 34 gola
- Veronika Babara, Podravka, 3 nastupa / 2 gola
