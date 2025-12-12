Rukometna godina za poželjeti: 'Ponosni smo na uspjeh, a još više na to kakvi smo domaćini'

Kraj prosinca tradicionalno je vrijeme kada se sažimaju aktivnosti tijekom godine. Hrvatski rukomet i Hrvatski rukometni savez u 2025. godini ostvarili su rezultate na koje mogu biti ponosni. Na ukupno 11 velikih natjecanja hrvatske reprezentacije u svim dobnim kategorijama osvojile su šest odličja: seniori su na Svjetskom prvenstvu osvojili srebro, kadeti srebro na Mediteranskom prvenstvu, mlađi juniori broncu na Europskom otvorenom prvenstvu, reprezentacija u rukometu na pijesku broncu na Europskom prvenstvu, kadeti broncu na EYOF-u, a kadetkinje srebro na Europskom prvenstvu. Ti uspjesi potvrđuju kontinuitet kvalitete i razvoj budućih naraštaja.

Uz sportske rezultate, Savez je u suradnji s Danskom i Norveškom uspješno organizirao i Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine. Natjecanje je obuhvatilo 32 reprezentacije i više domaćinskih gradova, a međunarodna javnost prepoznala je kvalitetu organizacije.

Upravni odbor i Skupština Hrvatskog rukometnog saveza održani su u restoranu Lido na Jarunu, gdje su članovi razmotrili izvješća i aktivnosti tijekom godine. Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac u svom je izlaganju istaknuo sportske rezultate, posebno doprinos mlađih kategorija, te naglasio važnost daljnjeg ulaganja u razvoj natjecanja i rad s mladima. Također je podsjetio na uspješno provedenu organizaciju Svjetskog prvenstva.

- Možemo biti ponosni na godinu koja je na izmaku. Siječanj je započeo na najbolji mogući način. Godinama smo pripremali prvenstvo, a ostvarilo nam se ono najljepše, postigli smo vrhunski rezultat. Cijela je država taj mjesec živjela s nama i na kraju smo se zajednički radovali. Prvenstvo smo organizirali na visokoj razini i ostvarili uspjeh koji ćemo dugo pamtiti - rekao je predsjednik Saveza.

Istaknuo je uspjeh mlade ženske selekcije.

- Najvrjedniji rezultat postigle su djevojčice koje su osvojile medalju. Riječ je o iznimno kvalitetnoj generaciji, odlično vođenoj, koja je pokazala da hrvatski ženski rukomet ima sjajnu budućnost. Nadam se da ćemo te igračice u skoroj budućnosti gledati u seniorskoj reprezentaciji. One su dokaz da se predanim radom i zalaganjem mogu ostvariti veliki rezultati. U mlađim muškim kategorijama također ostvarujemo odlične rezultate, pa nema razloga za zabrinutost kad je riječ o budućnosti hrvatskog rukometa.

Od Hrvatske se uvijek očekuju uspjesi.

- Svi očekuju ponavljanje velikih rezultata i mi to želimo, ali važno je ostati realan, ponizan i strpljiv. Nastavljamo dalje bez euforičnih reakcija i nepotrebnog stvaranja pritiska. S naše ćemo strane dati svoj maksimum, kao i igrači, i nadamo se da će to donijeti nove uspjehe. Ostajemo čvrsto na zemlji i trudimo se i dalje raditi najbolje što možemo.

Za kraj je Grahovac istaknuo kako je hrvatska uvijek pokazala se kao dobar domaćin.

- Pred nama su velika natjecanja u rukometu na pijesku – Svjetsko i Europsko prvenstvo. Nadamo se da ćemo ih organizirati na jednako visokoj razini kao i dosad. Imamo višegodišnje iskustvo u organizaciji velikih događaja, a posebno smo to dokazali na posljednjem prvenstvu. Pokazali smo da možemo biti vrhunski domaćini i osigurati uvjete u kojima svi sudionici mogu dati svoj maksimum. Poznati smo kao dobri domaćini i uvijek nastojimo da se svi u Hrvatskoj osjećaju ugodno.

Dopredsjednik Saveza Zoran Gobac zahvalio je svim institucijama i partnerima uključenima u organizaciju Svjetskog prvenstva 2025. godine, među ostalima Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskom olimpijskom odboru te gradovima Zagreb, Varaždin i Poreč.

Skupština je prihvatila izvješća Nadzornog odbora i revizije za 2024. godinu te usvojila financijski plan za 2026. godinu. Također je usvojen plan rada za sljedeću godinu, u kojoj Savez očekuju novi organizacijski zadaci, uključujući Svjetsko te juniorsko i seniorsko Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku.

Nakon sjednica potpisani su ugovori s još šest gradova koji se pridružuju projektu Vrtko, što ga Hrvatski rukometni savez provodi u suradnji s Europskom rukometnom federacijom. Projekt trenutačno okuplja gotovo dvije tisuće djece predškolske dobi. Novi partneri u projektu su Sisak, Prelog, Velika Gorica, Goričan, Tisno i Našice.