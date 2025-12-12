Obavijesti

Sport

Komentari 0
BUDUĆNOST JE SVIJETLA

Rukometna godina za poželjeti: 'Ponosni smo na uspjeh, a još više na to kakvi smo domaćini'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Rukometna godina za poželjeti: 'Ponosni smo na uspjeh, a još više na to kakvi smo domaćini'
6
Foto: Luka Antunac

Svi očekuju ponavljanje velikih rezultata i mi to želimo, ali važno je ostati realan, ponizan i strpljiv. Nastavljamo dalje bez euforičnih reakcija i nepotrebnog stvaranja pritiska, kazao je predsjednik HRS Grahovac

Kraj prosinca tradicionalno je vrijeme kada se sažimaju aktivnosti tijekom godine. Hrvatski rukomet i Hrvatski rukometni savez u 2025. godini ostvarili su rezultate na koje mogu biti ponosni. Na ukupno 11 velikih natjecanja hrvatske reprezentacije u svim dobnim kategorijama osvojile su šest odličja: seniori su na Svjetskom prvenstvu osvojili srebro, kadeti srebro na Mediteranskom prvenstvu, mlađi juniori broncu na Europskom otvorenom prvenstvu, reprezentacija u rukometu na pijesku broncu na Europskom prvenstvu, kadeti broncu na EYOF-u, a kadetkinje srebro na Europskom prvenstvu. Ti uspjesi potvrđuju kontinuitet kvalitete i razvoj budućih naraštaja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šoštarić za 24sata: Svi mi kažu 'S ovom publikom u Areni vas baš nitko ne može pobijediti' 01:17
Šoštarić za 24sata: Svi mi kažu 'S ovom publikom u Areni vas baš nitko ne može pobijediti' | Video: 24sata/Video

Uz sportske rezultate, Savez je u suradnji s Danskom i Norveškom uspješno organizirao i Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine. Natjecanje je obuhvatilo 32 reprezentacije i više domaćinskih gradova, a međunarodna javnost prepoznala je kvalitetu organizacije.

Upravni odbor i Skupština Hrvatskog rukometnog saveza održani su u restoranu Lido na Jarunu, gdje su članovi razmotrili izvješća i aktivnosti tijekom godine. Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac u svom je izlaganju istaknuo sportske rezultate, posebno doprinos mlađih kategorija, te naglasio važnost daljnjeg ulaganja u razvoj natjecanja i rad s mladima. Također je podsjetio na uspješno provedenu organizaciju Svjetskog prvenstva.

- Možemo biti ponosni na godinu koja je na izmaku. Siječanj je započeo na najbolji mogući način. Godinama smo pripremali prvenstvo, a ostvarilo nam se ono najljepše, postigli smo vrhunski rezultat. Cijela je država taj mjesec živjela s nama i na kraju smo se zajednički radovali. Prvenstvo smo organizirali na visokoj razini i ostvarili uspjeh koji ćemo dugo pamtiti - rekao je predsjednik Saveza.

Zagreb: HRS skupstina
Foto: Luka Antunac

Istaknuo je uspjeh mlade ženske selekcije.

- Najvrjedniji rezultat postigle su djevojčice koje su osvojile medalju. Riječ je o iznimno kvalitetnoj generaciji, odlično vođenoj, koja je pokazala da hrvatski ženski rukomet ima sjajnu budućnost. Nadam se da ćemo te igračice u skoroj budućnosti gledati u seniorskoj reprezentaciji. One su dokaz da se predanim radom i zalaganjem mogu ostvariti veliki rezultati. U mlađim muškim kategorijama također ostvarujemo odlične rezultate, pa nema razloga za zabrinutost kad je riječ o budućnosti hrvatskog rukometa.

KRAJ ZA HRVATSKU Hrvatske rukometašice razbile Kinu i uzele 25. mjesto na SP-u
Hrvatske rukometašice razbile Kinu i uzele 25. mjesto na SP-u

Od Hrvatske se uvijek očekuju uspjesi.

- Svi očekuju ponavljanje velikih rezultata i mi to želimo, ali važno je ostati realan, ponizan i strpljiv. Nastavljamo dalje bez euforičnih reakcija i nepotrebnog stvaranja pritiska. S naše ćemo strane dati svoj maksimum, kao i igrači, i nadamo se da će to donijeti nove uspjehe. Ostajemo čvrsto na zemlji i trudimo se i dalje raditi najbolje što možemo.

Za kraj je Grahovac istaknuo kako je hrvatska uvijek pokazala se kao dobar domaćin.

- Pred nama su velika natjecanja u rukometu na pijesku – Svjetsko i Europsko prvenstvo. Nadamo se da ćemo ih organizirati na jednako visokoj razini kao i dosad. Imamo višegodišnje iskustvo u organizaciji velikih događaja, a posebno smo to dokazali na posljednjem prvenstvu. Pokazali smo da možemo biti vrhunski domaćini i osigurati uvjete u kojima svi sudionici mogu dati svoj maksimum. Poznati smo kao dobri domaćini i uvijek nastojimo da se svi u Hrvatskoj osjećaju ugodno.

EP U SIJEČNJU Sigurdsson objavio koje igrače vodi na pripreme. Evo popisa...
Sigurdsson objavio koje igrače vodi na pripreme. Evo popisa...

Dopredsjednik Saveza Zoran Gobac zahvalio je svim institucijama i partnerima uključenima u organizaciju Svjetskog prvenstva 2025. godine, među ostalima Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskom olimpijskom odboru te gradovima Zagreb, Varaždin i Poreč.

Zagreb: HRS skupstina
Foto: Luka Antunac

Skupština je prihvatila izvješća Nadzornog odbora i revizije za 2024. godinu te usvojila financijski plan za 2026. godinu. Također je usvojen plan rada za sljedeću godinu, u kojoj Savez očekuju novi organizacijski zadaci, uključujući Svjetsko te juniorsko i seniorsko Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku.

Nakon sjednica potpisani su ugovori s još šest gradova koji se pridružuju projektu Vrtko, što ga Hrvatski rukometni savez provodi u suradnji s Europskom rukometnom federacijom. Projekt trenutačno okuplja gotovo dvije tisuće djece predškolske dobi. Novi partneri u projektu su Sisak, Prelog, Velika Gorica, Goričan, Tisno i Našice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025