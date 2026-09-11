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ŠIME SE VRATIJA KUĆI PLUS+

Rukometni 'globetrotter' vratio se kući: I u vrhunskoj bih formi ispadao višak u reprezentaciji

Piše Davor Kovačević,
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Rukometni 'globetrotter' vratio se kući: I u vrhunskoj bih formi ispadao višak u reprezentaciji
Hrvatska prošla u drugi krug rukometnog Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Nakon 12 godina u inozemstvu, bivši hrvatski reprezentativac Šime Ivić stigao je u Trogir, s kojim će igrati u Europskom kupu. 'Imao sam ponude iz Portugala, ali htio sam biti u svom Solinu'

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Trogir diše rukometno. Drugi put u četiri godine izlazi na europsku scenu. Zahvaljujući petome mjestu u prvenstvu, Trogirani će igrati u Europskom kupu, za razliku od Olympiacosa prije tri godine u europskom debiju, ovaj će put imati prolaznijeg protivnika u Vestmannu s Farskih Otoka.

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