Nakon 12 godina u inozemstvu, bivši hrvatski reprezentativac Šime Ivić stigao je u Trogir, s kojim će igrati u Europskom kupu. 'Imao sam ponude iz Portugala, ali htio sam biti u svom Solinu'
ŠIME SE VRATIJA KUĆI PLUS+
Rukometni 'globetrotter' vratio se kući: I u vrhunskoj bih formi ispadao višak u reprezentaciji
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Trogir diše rukometno. Drugi put u četiri godine izlazi na europsku scenu. Zahvaljujući petome mjestu u prvenstvu, Trogirani će igrati u Europskom kupu, za razliku od Olympiacosa prije tri godine u europskom debiju, ovaj će put imati prolaznijeg protivnika u Vestmannu s Farskih Otoka.
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