Rukometno čudo iz Čakovca: Nećak Filipa Udea zabio 30 golova! 'Bit će novi Džomba'

U utakmici 4. kola 1. hrvatske rukometne lige Regije 5 u kategoriji U-17 Čakovec je pobijedio KTC rezultatom 44-14. A, vjerovali ili ne, jedan je igrač zabio golova kolika je i konačna razlika - 30!

Luka Ude Tkalčec, inače nećak gimnastičara Filipa Udea, odigrao je utakmicu u kakvu je teško uopće povjerovati. Zalomio mu se promašaj sa sedam metara. No, podvig je tim veći jer se utakmica igrala 50 minuta.

- Nije riječ o košarkaškoj, već o rukometnoj utakmici – pokušao je sve uvjeriti i RK Čakovec.

Luka igra na poziciji desnog krila, a prvi je strijelac lige s 89 golova. Osim za mlađe kategorijem igra i za seniore koji su peti u 1. rukometnoj ligi Sjever.

- Ma to je nevjerojatno. 30 golova, svaka čast. Ipak su tu geni jer Filip Ude mu je ujak, no on meni od ove sezone igra za seniore i sigurno da tih golova ne bi bilo da ne igra seniorski rukomet - rekao je trener Čakovca Vladimir Canjuga, prenosi portal Regionalni.com.

- Dečko je strašno talentiran. Kad malo očvrsne, bit će to novi Džomba ili Čupić!

