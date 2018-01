Rumunjski 'bad boy' čekao je Juve, danas završio u Hajduku

Hajduk je vrlo blizu dovođenja Steliana Filipa (23) iz bukureštanskog Dinama. Prema pisanju rumunjskog portala Telekomsport od potpisa za splitski klub lijevog beka dijele samo liječnički pregledi.

Transfer pred realizacijom

Sportski direktor rumunjskog prvoligaša Ionel Dănciulescu potvrdio je transfer za Digi Sport.

- Steliano Filip više nije igrač Dinama. U utorak će se priključiti Hajduku na pripremama u Antalyji. Želim mu se zahvaliti i poželjeti uspjeh u novom klubu, gdje će vjerujem postati ključan igrač.

Isti izvor piše kako će Hajduk Dinamu platiti 300 tisuća eura, a lijevi bek će na Poljudu igrati za 20 tisuća eura mjesečno.

Filip u Dinamu igra od 2012., a klub napušta kao kapetan. Jedan je od živopisnijih rumunjskih igrača današnjice, poznat i po sukobu s bivšim trenerom kluba Cosminom Controm, današnjim izbornikom Rumunjske.

Ostavio trenera bez riječi

Naime, sredinom rujna prošle godine njih su se dvojica sukobili u svlačionici na poluvremenu utakmice protiv Temišvara. Rezultat 1-1 smetao je treneru koji je igračima na pomalo grub način prezentirao nezadovoljstvo što se nije svidjelo kapetanu Filipu.

On je s nekoliko suigrača suprotstavio se treneru koji je ostao zbunjen poslije tog odgovora, a nogometaši su ga iskritizirali nakon toga maksimalno i rekli kako on šteti atmosferi među igračima.

Contra je uklonio Filipa iz momčadi za sljedeću utakmicu, ali to nije dugo trajalo jer mu je uskoro stigao poziv iz reprezentacije kojeg je prihvatio.

Steliano je poznat kao beskompromisan tip s imidžom 'zločestog dečka' koji na terenu daje sve od sebe, međutim, tamošnji su ga mediji prozivali zbog čestih izlazaka.

Nije dočekao Juventus

Navodno se i potukao u jednom od njih. Taj skandal datira iz studenog prošle godine, Filip je po pisanju rumunjskih medija uhvaćen u pet ujutro pijan u jednoj diskoteci.

- Išao sam na rođendan svom prijatelju Belu, dugo se poznajemo. Bio sam kratko vani, ništa se nije dogodilo. To je moje slobodno vrijeme, a vi samo tražite skandal - poručio je rumunjskim medijima ljutiti Filip.

Da je doista karizmatičan tip, svjedoči i događaj iz veljače 2012. Naime, tada sedamnaestogodišnjeg Filipa tražila je talijanska Siena, no on je to odbio jer je rekao kako čeka ponudu, ni manje ni više, nego - Juventusa!

Tražio ga je i španjolski Getafe.

- On misli samo na Juventus, 80% je sigurno da će otići tamo. Odbili smo Sienu iako su nam poslali avionske karte za Italiju, ponuda je bila super, ali Steliano ne želi tamo nego samo u Juventus - rekao je njegov tadašnji menadžer.

Obožava video igre

Steliano je inače veliki fan PlayStationa i Fife koju često igra u slobodno vrijeme, a za Rumunjsku je do danas odigrao sedam utakmica.

👉🎮👈👍👍👍 Objavu dijeli Steliano Filip (@steliano7filip) Pro 4, 2014 at 4:04 PST

Karijeru je započeo kao lijevo krilo, kasnije su ga treneri Dinama prebacili na lijevog beka i kao takav stiže pomoći 'bilima'. U karijeri je osvojio rumunjski Liga kup 2017.

Ono što će se Torcidi posebno svidjeti je i to što mu je jako stalo do mišljenja navijača. S Dinamovim je čak bio i na tribini za vrijeme dok nije mogao zaigrati na terenu.